Guaidó, Almagro, Macri y Uribe: integrantes del nuevo centro de estudios que se instalará en Uruguay

Un centro con proyección regional

El Centro Adam Smith fue creado en 2020 por la Legislatura y el gobernador de Florida, con el objetivo declarado de “promover la prosperidad, los valores democráticos y la libertad económica”. Desde entonces, se ha consolidado como un ámbito de investigación que, bajo la etiqueta de independencia y no partidismo, ha incorporado a líderes políticos latinoamericanos afines a ese ideario.

Un plantel de derecha pura y dura

Entre sus figuras destacadas se encuentra Juan Guaidó, reconocido como “presidente encargado” de Venezuela por Estados Unidos, en el marco de la estrategia para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro y promover la desestabilización política en el país caribeño.

Otro de los nombres centrales es el del uruguayo Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, señalado por su rol en crisis regionales, donde priorizó posiciones belicistas y de enfrentamiento en detrimento del diálogo y la búsqueda de consensos.

De acuerdo con la propia web del centro, los integrantes del Programa de Becarios de Liderazgo Sénior “residirán en FIU durante un semestre, dirigirán seminarios y grupos de estudio sin créditos, además de participar en charlas, reunirse con estudiantes, brindar mentorías y actuar como referentes para la comunidad universitaria”.

Entre los demás miembros distinguidos figuran también el expresidente argentino Mauricio Macri, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, así como Felipe Calderón e Iván Duque, ambos exmandatarios de México y Colombia respectivamente.

