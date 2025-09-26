Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Almagro | Macri | Centro Adam Smith

disimulen un poco

Guaidó, Almagro, Macri y Uribe: integrantes del nuevo centro de estudios que se instalará en Uruguay

El Centro Adam Smith que se instalará en Uruguay tiene en su "plantel" distinguidas figuras de la derecha y ultraderecha regional como Guaidó y Almagro, entre otros.

Macri, Guaidó y Almagro forman parte del plantel del Centro Adam Smith

Macri, Guaidó y Almagro forman parte del plantel del Centro Adam Smith
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Leopold Vasili

Uruguay recibirá a un nuevo y polémico actor en el campo educativo internacional. La Universidad Internacional de Florida (FIU) anunció la instalación en el país del Centro Adam Smith, un espacio identificado con posiciones de derecha y ultraderecha, dedicado a “la educación, la investigación y la promoción de la libertad económica”.

El anuncio se realizó este miércoles 24, en un desayuno de trabajo en Nueva York organizado por la FIU, en el marco de la visita oficial de la delegación uruguaya a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. En la instancia participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

La sede en Uruguay estará dirigida por Andy Rivas, designado como representante local. Con esta iniciativa, la FIU busca ampliar su presencia en América Latina a través de un espacio de formación y diálogo académico.

Un centro con proyección regional

El Centro Adam Smith fue creado en 2020 por la Legislatura y el gobernador de Florida, con el objetivo declarado de “promover la prosperidad, los valores democráticos y la libertad económica”. Desde entonces, se ha consolidado como un ámbito de investigación que, bajo la etiqueta de independencia y no partidismo, ha incorporado a líderes políticos latinoamericanos afines a ese ideario.

Un plantel de derecha pura y dura

Entre sus figuras destacadas se encuentra Juan Guaidó, reconocido como “presidente encargado” de Venezuela por Estados Unidos, en el marco de la estrategia para debilitar al gobierno de Nicolás Maduro y promover la desestabilización política en el país caribeño.

Otro de los nombres centrales es el del uruguayo Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, señalado por su rol en crisis regionales, donde priorizó posiciones belicistas y de enfrentamiento en detrimento del diálogo y la búsqueda de consensos.

De acuerdo con la propia web del centro, los integrantes del Programa de Becarios de Liderazgo Sénior “residirán en FIU durante un semestre, dirigirán seminarios y grupos de estudio sin créditos, además de participar en charlas, reunirse con estudiantes, brindar mentorías y actuar como referentes para la comunidad universitaria”.

Entre los demás miembros distinguidos figuran también el expresidente argentino Mauricio Macri, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, así como Felipe Calderón e Iván Duque, ambos exmandatarios de México y Colombia respectivamente.

Captura de pantalla 2025-09-26 093904
Captura de pantalla 2025-09-26 093830

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar