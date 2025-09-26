Cosse destacó los logros de China en el 76° aniversario de su fundación

La vicepresidenta destacó especialmente el papel de China en la reducción de la pobreza y en el desarrollo científico y educativo. “Verdaderamente tengo mucho respeto por el proceso que se ha llevado adelante y siempre hay que estar atentos para aprender de otros países. No copiar, porque de un país a otro no se puede copiar, pero siempre aprender, porque sin duda lo que ha tenido que ver con sacar a millones de personas de la pobreza, el avance científico impresionante, el avance de la enseñanza universitaria, son cosas que hay que mirar con atención”, señaló.