La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, participó este jueves en la recepción por el 76° aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrada en el Hotel Radisson de Montevideo. El evento fue convocado por el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, y su esposa, Wang Liying, y reunió a autoridades nacionales, departamentales, representantes de partidos políticos y personalidades de diversos ámbitos.
"Una historia asombrosa"
Cosse destacó los logros de China en el 76° aniversario de su fundación
La vicepresidenta Carolina Cosse defendió el multilateralismo y sugirió aprender de los logros de China en reducción de la pobreza, ciencia y educación.