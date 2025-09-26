Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cosse | China | multilateralismo

"Una historia asombrosa"

Cosse destacó los logros de China en el 76° aniversario de su fundación

La vicepresidenta Carolina Cosse defendió el multilateralismo y sugirió aprender de los logros de China en reducción de la pobreza, ciencia y educación.

Vicepresidenta Carolina Cosse y embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong.

 Foto: Presidencia.
Por Meri Parrado

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, participó este jueves en la recepción por el 76° aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrada en el Hotel Radisson de Montevideo. El evento fue convocado por el embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, y su esposa, Wang Liying, y reunió a autoridades nacionales, departamentales, representantes de partidos políticos y personalidades de diversos ámbitos.

En diálogo con el medio internacional CGTN, Cosse valoró el proceso histórico del país asiático: “Es una historia asombrosa de la que siempre hay que aprender. Los logros son tan impresionantes que nos cuesta entender los números”, afirmó.

La vicepresidenta destacó especialmente el papel de China en la reducción de la pobreza y en el desarrollo científico y educativo. “Verdaderamente tengo mucho respeto por el proceso que se ha llevado adelante y siempre hay que estar atentos para aprender de otros países. No copiar, porque de un país a otro no se puede copiar, pero siempre aprender, porque sin duda lo que ha tenido que ver con sacar a millones de personas de la pobreza, el avance científico impresionante, el avance de la enseñanza universitaria, son cosas que hay que mirar con atención”, señaló.

"Siempre es mejor el multilateralismo"

Cosse también fue consultada sobre el rol de China en el escenario internacional actual, caracterizado por fuertes tensiones geopolíticas, y a la luz de los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Antifascista. En ese marco, subrayó la importancia de la cooperación global: “Siempre es mejor el multilateralismo y siempre es mejor la multipolaridad, porque los países pequeños como nosotros precisamos un mundo un poco más equilibrado”. Y agregó: “Espero, algo que es muy difícil, que pueda haber una coexistencia pacífica entre los gigantes”.

