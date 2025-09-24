¿Cuándo comenzará a aplicarse el impuesto a Temu en Uruguay?

A su vez, se establece una franquicia anual de 800 dólares, libre de aranceles, aunque en todos los casos las operaciones deberán abonar el IVA correspondiente.

Para acceder a los beneficios y garantizar la correcta aplicación del impuesto, los consumidores deberán autorizar a las tarjetas de crédito y medios de pago a compartir información con la Dirección Nacional de Aduanas. El texto también habilita al Poder Ejecutivo a fijar límites en la cantidad de encomiendas, medios de pago autorizados y requisitos de identidad digital.

La norma suprime la obligación de contar con un despachante de aduana para este tipo de envíos, lo que simplifica el trámite, pero refuerza al mismo tiempo el control estatal.

Vigencia confirmada

El artículo 3 del Presupuesto Nacional establece que la ley entrará en vigor el 1º de enero de 2026, salvo disposiciones que indiquen otra fecha. Como el régimen para las compras internacionales no fija una excepción, el nuevo impuesto a Temu y otras plataformas se aplicará a partir de esa fecha.

El "Impuesto Temu" a las compras por Internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de EE.UU.) pasarán a estar gravadas con IVA al 22% si se aprueba ese aspecto del proyecto de ley de Presupuesto. En los hechos, es un "Impuesto Temu", ya que no afectará a las compras que provengan de EE.UU.