¿Cuándo comenzará a aplicarse el impuesto a Temu en Uruguay?

El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, que está a estudio del Parlamento, incorpora un nuevo régimen impositivo para las compras internacionales realizadas a través de plataformas de comercio electrónico como Temu, Shein y otras similares.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La medida apunta a regular el creciente flujo de envíos postales que llegan al país desde el exterior, en muchos casos con precios bajos y sin pagar tributos, lo que generó reclamos del comercio local.
¿Cómo funcionará el nuevo impuesto?
El proyecto crea un tributo único del 60% sobre el valor de la factura o declaración de la mercadería, con un mínimo de 20 dólares por envío. El régimen abarcará compras de hasta 20 kilos y con un tope de 800 dólares por factura.
A su vez, se establece una franquicia anual de 800 dólares, libre de aranceles, aunque en todos los casos las operaciones deberán abonar el IVA correspondiente.
Para acceder a los beneficios y garantizar la correcta aplicación del impuesto, los consumidores deberán autorizar a las tarjetas de crédito y medios de pago a compartir información con la Dirección Nacional de Aduanas. El texto también habilita al Poder Ejecutivo a fijar límites en la cantidad de encomiendas, medios de pago autorizados y requisitos de identidad digital.
La norma suprime la obligación de contar con un despachante de aduana para este tipo de envíos, lo que simplifica el trámite, pero refuerza al mismo tiempo el control estatal.
Vigencia confirmada
El artículo 3 del Presupuesto Nacional establece que la ley entrará en vigor el 1º de enero de 2026, salvo disposiciones que indiquen otra fecha. Como el régimen para las compras internacionales no fija una excepción, el nuevo impuesto a Temu y otras plataformas se aplicará a partir de esa fecha.
El "Impuesto Temu" a las compras por Internet realizadas en el exterior (excepto las que provengan de EE.UU.) pasarán a estar gravadas con IVA al 22% si se aprueba ese aspecto del proyecto de ley de Presupuesto. En los hechos, es un "Impuesto Temu", ya que no afectará a las compras que provengan de EE.UU.