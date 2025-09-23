Cayó banda que estafaba por Marketplace: pagaban de más y sacaban datos de cuentas en la devolución

Permanecerá bajo arresto domiciliario nocturno en el horario comprendido entre las 22:00 y 06:00 del día siguiente, por el plazo de la condena, no podrá salir del país ni acercarse y/o comunicarse con las víctimas, testigos y coimputados de los delitos imputados. El condenado estará condicionado a residir donde sea posible su supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia permanente por parte de la DINAMA, y a prestar dos horas semanales de servicios comunitarios por el término de la pena, presentándose una vez a la semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio.

En tanto, el hombre de iniciales B.N.M.M. de 26 años fue formalizado por el mismo delito y se le impusieron medidas cautelares por 90 días hasta establecer la sentencia definitiva. Esta persona estará obligada a someterse al cuidado y vigilancia en una ONG encargada de consumidores problemáticos de estupefacientes, debiendo informarse cada 15 días la situación del mismo.