Fueron imputados dos hombres que integraban una organización delictiva desde Minas (Lavalleja) que adquiría productos publicados en Marketplace transfiriendo montos superiores al pretendido por los vendedores y tras comunicarse con estos para orientarlos con la devolución de la diferencia, obtenían los datos de cuentas y claves, mediante engaños, para tramitar préstamos.
Engaños y préstamos
Cayó banda que estafaba por Marketplace: pagaban de más y sacaban datos de cuentas en la devolución
