Sociedad Marketplace | devolución | préstamos

Engaños y préstamos

Cayó banda que estafaba por Marketplace: pagaban de más y sacaban datos de cuentas en la devolución

Compraban productos en Marketplace pagando de más y luego, al pedir la devolución de la diferencia, obtenían datos de cuentas y claves para tramitar préstamos.

Los estafadores captaban a sus víctimas en Marketplace.

Por Redacción Caras y Caretas

Fueron imputados dos hombres que integraban una organización delictiva desde Minas (Lavalleja) que adquiría productos publicados en Marketplace transfiriendo montos superiores al pretendido por los vendedores y tras comunicarse con estos para orientarlos con la devolución de la diferencia, obtenían los datos de cuentas y claves, mediante engaños, para tramitar préstamos.

El fraude informático investigado por funcionarios del departamento de delitos complejos de la Policía de Lavalleja, afectó a cuatro víctimas por más de $ 1.300.000, y determinó que días atrás sean judicializadas dos personas a los que sumaron dos individuos más que fueron condenados en las últimas horas por solicitud de la Fiscal de 2do turno, Jessica Tonkovic.

Los nuevos condenados

El Juzgado de 4to turno comunicó la condena de S.E.A.R. de 28 años como responsable penal de dos delitos de fraude informático, en régimen de reiteración real, a la pena de ocho meses de prisión bajo libertad a prueba.

Permanecerá bajo arresto domiciliario nocturno en el horario comprendido entre las 22:00 y 06:00 del día siguiente, por el plazo de la condena, no podrá salir del país ni acercarse y/o comunicarse con las víctimas, testigos y coimputados de los delitos imputados. El condenado estará condicionado a residir donde sea posible su supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia permanente por parte de la DINAMA, y a prestar dos horas semanales de servicios comunitarios por el término de la pena, presentándose una vez a la semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio.

En tanto, el hombre de iniciales B.N.M.M. de 26 años fue formalizado por el mismo delito y se le impusieron medidas cautelares por 90 días hasta establecer la sentencia definitiva. Esta persona estará obligada a someterse al cuidado y vigilancia en una ONG encargada de consumidores problemáticos de estupefacientes, debiendo informarse cada 15 días la situación del mismo.

