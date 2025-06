Manini Ríos: "No vale votar una Rendición de Cuentas y después no darle los recursos económicos"

-Bueno, la verdad que fuimos sorprendidos por la fuerza o por la virulencia de las reacciones que hubo en ciertos actores políticos. Yo creo que parten desde una tremenda desubicación. Piensan que tienen derecho a indicarle a Cabildo Abierto qué es lo que tienen que hacer y lo que puede y que no puede hacer. Y Cabildo Abierto, lo ha demostrado desde el primer día que estamos en política, desde el año 19 en adelante, Cabildo Abierto tiene su propia impronta, tiene su propia visión de la realidad nacional y ha planteado una y otra vez soluciones a los grandes problemas, a veces en total desacuerdo con quienes fueron nuestros socios en la coalición. El tema de la usura es un tema emblemático, el tema de la seguridad pública y el trabajo obligatorio de los presos, el tema de la política de drogas, el tema de la defensa de la vida, el tema de la cristalinidad en las concesiones a largo plazo donde el Senado tiene que tener la última palabra, las auditorías obligatorias, las políticas para estimular los nacimientos, la forestación en las mejores tierras del país que hay que limitar. Podría seguir enumerando un collar de temas en los cuales siempre hemos tenido posiciones encontradas diferentes y yo digo y lo he dicho desde hace ya varios meses, no hay coalición en la oposición, nosotros no nos vamos a liar a nadie para trancar a un gobierno. Cabildo Abierto actúa con independencia de criterios convencido de que lo que está haciendo es en defensa de los más humildes de la sociedad. El voto nuestro, el día de la Rendición de Cuentas, dándole los recursos económicos para cumplir lo que la rendición de cuentas decía, porque vamos a partir de la base que hay que ser coherentes, no vale votar una rendición de cuentas y después no darle los recursos económicos. Bueno, ese voto fue pensando en el bien del ciudadano común, que de no tener esos recursos se iba a quedar sin lo que establecía la propia rendición de cuentas, sin las partidas para AFE, sin las partidas para el Ministerio de Salud Pública, para los medicamentos de alto costo, sin las políticas o el apoyo al Ministerio de Vivienda para determinados planes que tiene el Ministerio, se iba a quedar sin eso por falta de recursos.

Entonces no se puede ser tan falso, digamos, de decir una cosa y pensar otra y después salir a acusar a quien dio los votos con seriedad y con responsabilidad, acusarlo poco menos de haber hecho un pacto secreto a espaldas de la gente. Realmente es triste, es lamentable que haya la actitud de muchos referentes políticos de partidos blancos y colorados que realmente actúan con una mezquindad increíble. Y cuando digo muchos, quiero decir que no, claramente no son todos. Hubo, hay muchos referentes de primer nivel que no intervinieron, que guardaron silencio en esta oportunidad y bueno, no se puede generalizar. Pero los que salieron realmente salieron mal y yo creo que no se ubican en la posición que están y no respetan una vez más a este partido que, mal que les pese, va a seguir hablando y va a seguir defendiendo a los de a pie.

Durante el gobierno anterior su partido fue permanente cuestionado en sus propuestas. Este tipo de decisiones, ¿no las podría haber tomado durante la gestión anterior?

-Sí, sin duda. Cabildo apostó siempre a la seriedad, a la responsabilidad. Quisimos darle siempre gobernabilidad al gobierno anterior y lo hicimos. Bueno, y realmente en muchos casos no fuimos correspondidos, fuimos tratados, yo diría que mezquinamente nuestros proyectos eran o ignorados o puestos en un cajón un tiempo y después presentados por otro partido y ahí sí marchaba. Pero si era de origen de Cabildo, prácticamente no se lo consideraba. Así fue la política mezquina permanente. Hay muchos que dicen, ¿y por qué no se fueron de la coalición? Bueno, sí, con el diario del lunes todo es posible, pero siempre quisimos darle la gobernabilidad necesaria, las mayorías necesarias y quisimos tener el ámbito para poder aportar y tratar de mejorar o cambiar leyes que a veces tenían cosas que no nos gustaban. Así fue que mejoramos en muchos aspectos la LUC, la ley de presupuesto, la ley de la seguridad social y otros tantos proyectos y leyes que con el aporte de Cabildo pudieron ser mejorados y que no hubiera sido posible de no haber estado participando de esa coalición buscando las soluciones a la gente. No nos arrepentimos porque es nuestra forma de trabajar buscando siempre soluciones a la gente, sin pactar nada a cambio, sino simplemente estando tranquilos con nuestra conciencia de que estamos haciendo lo que sentimos.

Uno de los proyectos fue el de Deuda Justa, sin apoyo de la Coalición, que posteriormente presentó una copia que duró muy poco. ¿Son temas a tener en cuenta?

-Nosotros ahora tenemos distintas instancias. Vamos a insistir ahora cuando la ley de presupuesto, vamos a plantear la necesidad de incluir soluciones para los deudores víctimas, víctimas de la usura desmedida que hay en nuestro país. Vamos a insistir con ese tema, vamos a insistir con el proyecto de ley de limitación a la forestación en las mejores tierras del país. Bueno, veremos, podremos tener más o menos suerte en nuestros planteos, pero lo que es claro que no vamos a bajar los brazos en temas que son tan importantes para la sociedad uruguaya.

Después de la polémica generada ¿Fue convocado por alguno de los referentes principales de la Coalición?

-No, la verdad que no. Estuve unos días en el interior, en el departamento de Artigas, pero no he tenido ninguna conversación con nadie, más allá de lo que ha sido público. Por supuesto que siempre estamos abiertos a dialogar. Nosotros queremos siempre extraer lo positivo de cada uno. A veces medio nos molesta el grado de envenenamiento o de radicalización en algunos conceptos o nos ha parecido algún referente político tratando de traidor al diputado fulano y cosas por el estilo. Y yo creo que eso son bajezas, son mezquindades que no ayudan en nada. Pero siempre se puede dialogar. Y bueno, el partido sigue y nosotros estamos tranquilos que hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a seguir actuando de la misma forma. Nosotros dijimos claramente coalición para trancar a un gobierno, no cuenten con nosotros. Nosotros no somos de esa forma de actuar. Vamos a actuar siempre buscando lo que sea bueno para la gente y tratando de llevar un poco de justicia, que eso es lo que está faltando hoy en nuestra sociedad.

¿Cómo toma las declaraciones del coronel Roque García, candidato de Cabildo dentro de la coalición para la intendencia de Montevideo manifestándose en desacuerdo con la decisión tomada?

-Dentro de la militancia hay algunos que puedan entender bien el porqué de lo que se hace y otros que no entienden o que están prisioneros de preconceptos y creen que todas las cosas son en blanco y negro y la verdad que no entienden, no entienden lo que se está haciendo. Cada uno es libre de expresar lo que quiera, por supuesto, siempre con el respeto correspondiente. Es libre de expresar, pero en realidad la dirigencia de Cabildo Abierto, las autoridades de Cabildo Abierto y los legisladores de Cabildo Abierto están actuando con coherencia y unidad buscando mejorar la situación de la gente, que eso es lo que realmente importa en política.

¿Cómo se entiende que no estén de acuerdo en votar algo que surgió de una gestión donde d Cabildo Abierto formó parte?

-Bueno, justamente esa es la coherencia de la que yo hablo, pero hay que tener bien claro una cosa. La regla fiscal viene de largo tiempo, pero la última regla fiscal, la que se votó en la LUC, nunca se cumplió, nunca. Año tras año se pide la ampliación del endeudamiento que no se cumple con la regla fiscal. Esta rendición de cuenta establece que el déficit en el año 24, o sea año de la coalición republicana, el déficit fue algo así como tres mil y algo millones de dólares, en el entorno del 4% del PBI y a su vez establece la necesidad de unas partidas adicionales para el Ministerio de Salud Pública, para el Ministerio de Vivienda, para el Ferrocarril Central. Nadie cuestiona, nadie cuestionó que eso es así y es necesario. A continuación pide los recursos para bancar todo eso, el déficit y esas partidas y ahí hay partidos que niegan el voto. Yo creo que es una incoherencia decirle que sí a una parte y decirle que no a lo que le da la herramienta para cumplir con esa parte. Me parece que es una incoherencia, en ciertas formas una burla, no sé cómo llamarlo. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad en el ejercicio del gobierno, había que votar favorablemente. Ahora desde el punto de vista político, de trancar todo, de hacer circo, de generar infraestructura, de subir la apuesta en la división en la sociedad y todo, lo mejor era no votar y que se arregle como pueda. Pero lo que yo he dicho sería darle al gobierno el argumento, la excusa perfecta para no cumplir con las promesas electorales. A partir de ahí el gobierno iba a decir que no cumplimos porque la oposición no nos dio los recursos necesarios. Y eso yo creo que sería al final un gol en contra, un gol en contra para la propia eventual coalición republicana. Sería un gol en contra. Entonces hay que levantar un poquito las luces y mirar lejos y no terminándose los zapatos permanentemente.

En definitiva, ¿el sistema político estaría poniendo de rehén al ciudadano?

-Exactamente. En ese choque de trenes, porque lo que se busca acá es que el tren opositor vaya todo junto en la misma vía. A nosotros se nos asigna el papel de furgón de cola, tenemos que ir haciendo lo que la locomotora ordene, aparentemente es lo que se pretende, a lo cual ya les hemos dicho que no, que no vamos a hacer así.Bueno, este tren para chocar contra el tren del gobierno , en ese descarrilamiento habrá .muchísimas víctimas. Y las víctimas van a ser los más humildes, los más frágiles, los que se van a quedar sin los remedios, u otros insumos . Esas van a ser las víctimas, sin lugar a duda, o aquellos que van a sufrir mucho más impuestos, porque de algún lado tienen que sacar la plata. Es decir, quieras o no, iba a haber víctimas y eso es lo que pareciera que hay gente que no quiere medir. Nosotros no somos irresponsables y vamos a seguir trabajando en el mismo sentido.

Usted menciona que la gente se va a quedar sin medicamentos, ¿pero esto ya ha pasado en la gestión anterior?

-Bueno, una de las partidas que se está pidiendo es para ponerse al día con los proveedores de ASSE, lo cual seguramente va a mejorar la disponibilidad de medicamentos y de otros insumos. Es lógico suponer que así va a ser. Si no le damos los recursos, se va a seguir con el mismo problema y pareciera que hay gente que no le importa que el usuario siga teniendo falta de todas esas cosas tan importantes en la vida de cada uno. Me parece a mí que aquí lo que está faltando es un poquito de sensibilidad con la realidad y bueno, dejarnos de tanto circo confrontativo, buscando solamente agua para el molino político, dejarnos de tanta mezquindad y pensar un poquito más en el común de la gente.