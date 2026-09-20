Rusia Unida, el partido de Putin, encabeza escrutinio tras elecciones; comunistas segundos

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, dio por terminados los comicios en todo el territorio de Rusia, incluido Kaliningrado.

Poco más del 50%

Según datos del centro de información de la Comisión Electoral Central de Rusia, la participación electoral en las novenas elecciones a la Duma Estatal, al cierre de todos los colegios electorales en Rusia el último día de votación, fue del 56,66%.

Pamfílova denunció que durante las elecciones a la Duma de Estado (cámara baja del parlamento ruso) fueron constatadas más de 3.000 oleadas de ataques DDoS (ataques distribuidos de denegación de servicio, por sus siglas en inglés) contra la infraestructura electoral de Rusia.

Tres días de elecciones

Rusia concluyó este domingo tres jornadas de elecciones parlamentarias iniciadas el viernes 18 de septiembre para renovar por completo la Duma Estatal, integrada por 450 diputados que ejercerán sus funciones durante los próximos cinco años y conformarán la IX legislatura.

En las mismas fechas se realizaron comicios de gobernadores en al menos ocho regiones. En total, se celebraron más de 2.200 campañas electorales de distintos niveles para cubrir unos 20.700 escaños de diputados y otros cargos electivos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó estas elecciones como el acontecimiento más importante de la política interna.

(Sputnik)