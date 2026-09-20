Amigos son los amigos: la ARU se reunió con el Partido Nacional y después silbó a Fratti

Abucheo a Fratti

El capítulo más ruidoso llegó el sábado, durante el acto de clausura de la Expo Prado. Mientras el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, pronunciaba su discurso en representación del Poder Ejecutivo, desde el público llegaron silbidos y expresiones de rechazo. Fratti, lejos de interrumpir su intervención, continuó con su discurso.

La escena fue inmediatamente aprovechada por dirigentes nacionalistas.

El senador Sebastián Da Silva —uno de los principales voceros del Partido Nacional en materia agropecuaria— celebró el episodio en sus redes sociales: “No recuerdo nada como esto: la gente de campo silbando y dándole la espalda al ministro. Todo tiene un límite, no escuchan, acá la gente reaccionando. Hace tiempo que Fratti nos moja la oreja a los paisanos. Hoy tuvo su reacción”, escribió.

La escena planteó así una curiosa secuencia política: dirigentes del Partido Nacional reunidos con la conducción de la ARU durante la Expo Prado y, poco después, celebrando públicamente la reacción de parte del público rural contra un ministro del gobierno frenteamplista.

Fratti no se bajó del escenario

El ministro parecía haber previsto que su discurso podía convertirse en un escenario de confrontación. Continuó hablando pese a los silbidos y aprovechó la situación para dejar planteada su propia lectura del conflicto.

Después, ante los periodistas, sostuvo que el país está por encima de “cualquier grupo de poder, por poderoso que sea”.

También defendió las políticas impulsadas por su cartera y cuestionó los planteos de la ARU sobre Colonización y el combate a la garrapata. Sobre el Instituto Nacional de Colonización, Ferber había reclamado una redefinición de su funcionamiento y cuestionado la utilización de recursos públicos para la compra de tierras. Fratti respondió que está dispuesto a discutir cambios, pero defendió la herramienta.

El ministro también dejó, en sus declaraciones posteriores, una idea política difícil de disimular: en democracia, los gobiernos los elige la ciudadanía.

No fue la única vez durante la Expo Prado en que el gobierno y la ARU marcaron sus diferencias. Sin embargo, tampoco fue una semana de puertas cerradas. El presidente Yamandú Orsi mantuvo una reunión de dos horas con la directiva de la ARU y Ferber, en la que se abordaron asuntos como competitividad y el conflicto en el puerto de Montevideo.

Es decir: diálogo institucional por un lado, fuertes diferencias políticas por otro.

La batalla también se trasladó a las redes

Como suele ocurrir, el episodio rápidamente abandonó el ruedo de la Rural y se trasladó a las redes sociales, donde el enfrentamiento adquirió un tono bastante más áspero.

Entre quienes cuestionaron a la ARU apareció una lectura según la cual los silbidos no representan al conjunto de la población rural, sino a los sectores empresariales vinculados a la gremial.

“Eso no es la gente de campo. Esos son los empresarios del campo, los que nunca estarán de acuerdo con un gobierno que priorice al trabajador”, escribió un usuario.

Otro comentario fue todavía más directo: “A ver gaucho de Pocitos. Te lo explico bien fácil, para que cualquier imbécil lo entienda. Si la oligarquía está enojada con un ministro y si encima ese ministro es de izquierda, el pueblo, que somos el 99 % de la población, va a estar más que agradecido con Fratti”.

Los comentarios, naturalmente, no representan una posición institucional ni pueden ser tomados como una medición de opinión pública. Pero muestran hasta qué punto el episodio consiguió transformar una diferencia entre una gremial agropecuaria y el gobierno en una nueva batalla política.

Y mientras unos silbaron, otros celebraron los silbidos.

La Expo Prado, una vez más, terminó siendo mucho más que una exposición ganadera.