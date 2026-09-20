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Política

gira oficial

Participando en encuentro sobre inteligencia artificial, Orsi inicia agenda en Nueva York

Orsi se encuentra en Nueva York donde el jueves hablará ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Orsi vuelve a hablar ante la ONU.

Orsi vuelve a hablar ante la ONU.
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Por Redacción Caras y Caretas

Con la participación en un diálogo sobre inteligencia artificial, el presidente Yamandú Orsi inicia este lunes su agenda oficial en Nueva York. El jueves hará uso de la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el viernes se reunirá con el secretario general de la institución.

"Diálogo presidencial sobre la inteligencia artificial" se titula el evento con el que Orsi inaugura su agenda este lunes. El martes, intervendrá en la cena ofrecida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La agenda continuará el miércoles con una reunión con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia. Ese mismo día, participará de un encuentro denominado "Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada internacional", organizado por Urupabol, organismo de integración y cooperación que reúne a Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El jueves, Orsi desarrollará su actividad más importante de la agenda, cuando hable ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Será la segunda participación de Orsi en la Asamblea General de la ONU desde que asumió la presidencia. Ya había intervenido en setiembre de 2025, en la que destacó la fortaleza de las instituciones y de los partidos políticos en Uruguay.

Para el viernes está prevista una reunión del presidente uruguayo con el secretario general de Naciones Unidas.

Agenda paralela

Durante su estancia en Nueva York, Orsi mantendrá encuentros bilaterales durante su estadía en Nueva York, aunque todavía no están confirmados porque la agenda se encuentra en construcción.

El presidente había solicitado al Parlamento autorización para viajar a Estados Unidos entre el 20 y el 26 de setiembre, con el objetivo de participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La autorización se suma a otro viaje previsto para el 17 al 19 de setiembre, solicitado por "motivos personales".

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