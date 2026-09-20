Participando en encuentro sobre inteligencia artificial, Orsi inicia agenda en Nueva York

El jueves, Orsi desarrollará su actividad más importante de la agenda, cuando hable ante el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Será la segunda participación de Orsi en la Asamblea General de la ONU desde que asumió la presidencia. Ya había intervenido en setiembre de 2025, en la que destacó la fortaleza de las instituciones y de los partidos políticos en Uruguay.

Para el viernes está prevista una reunión del presidente uruguayo con el secretario general de Naciones Unidas.

Agenda paralela

Durante su estancia en Nueva York, Orsi mantendrá encuentros bilaterales durante su estadía en Nueva York, aunque todavía no están confirmados porque la agenda se encuentra en construcción.

El presidente había solicitado al Parlamento autorización para viajar a Estados Unidos entre el 20 y el 26 de setiembre, con el objetivo de participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La autorización se suma a otro viaje previsto para el 17 al 19 de setiembre, solicitado por "motivos personales".