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exceso de nepotismo

Más de 500 contrataciones en la Intendencia de Salto en menos de un año

La ley dice 4% de designaciones directas (unas 51 personas), la Intendencia de Salto informó 200, casi cuatro veces más del límite legal.

Más de 500 contrataciones en la Intendencia de Salto en menos de un año.

Más de 500 contrataciones en la Intendencia de Salto en menos de un año.

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Además expone 200 designaciones directas a la plantilla de funcionarios y 64 contratos de arrendamiento de servicios y zafrales.

El dato que más cuestionamientos genera es el de las designaciones directas, sobre todo porque la Ley N.º 20.451 cambió las reglas de juego para el ingreso a los gobiernos departamentales. La norma establece que la regla general debe ser el concurso público o el sorteo, con el objetivo de garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y acceso en función de méritos y capacidades.

Las designaciones directas quedaron habilitadas únicamente de forma excepcional y con un límite estricto: no pueden superar el 4% del total de cargos presupuestados del respectivo gobierno departamental.

En el caso de Salto, donde existen 1.277 funcionarios presupuestados, ese tope equivale a aproximadamente 51 personas. Sin embargo, la información proporcionada por la propia Intendencia da cuenta de unas 200 designaciones directas durante la actual administración. La diferencia es abismal: casi cuatro veces más de lo que permite la ley.

Privilegios

Mientras cientos de salteños esperan oportunidades laborales a través de mecanismos abiertos y competitivos, estos números plantean una pregunta inevitable: ¿la Intendencia está priorizando los principios de transparencia e igualdad de oportunidades o continúa recurriendo a mecanismos discrecionales de contratación? El informe obtenido por El Enfoque mediante el pedido de acceso a la información pública cierra con una hipótesis que circula cada vez con más fuerza: ¿serán las fundaciones el mecanismo que tendrá el gobierno de Salto para zigzaguear la Ley 20.451?

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