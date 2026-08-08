Menos horas, más vida: la construcción avanza en la reducción de la jornada laboral

Reducción del tiempo laboral

La reducción de la jornada laboral aparece así como uno de los principales componentes del convenio, junto con los aspectos salariales y otros beneficios. Para el dirigente sindical, la discusión adquiere particular importancia en una actividad donde la incorporación de nuevas tecnologías permite realizar obras en menos tiempo y con una menor cantidad de trabajadores.

“Está bien, en definitiva, que los cambios tecnológicos jueguen para el lado del trabajo de calidad, para generar mejores condiciones de vida y no solamente para acumular ganancias para unos pocos”, sostuvo.

El planteo del Sunca parte de una pregunta sobre el destino de las ganancias de productividad. Si las nuevas tecnologías permiten producir más en menos tiempo, el sindicato entiende que una parte de ese beneficio debe traducirse en mejores condiciones laborales y más tiempo disponible para los trabajadores y sus familias.

En ese sentido, la reducción de la jornada no es presentada como una medida aislada, sino como parte de una concepción sobre el futuro del trabajo. “Esto tiene que servir, jugar para el lado del trabajo, de calidad, del buen vivir de la gente y no solamente para generar más ganancias para el gran capital”, expresó.

Una reivindicación histórica

La discusión sobre el tiempo de trabajo forma parte de una larga tradición del movimiento obrero. La limitación de la jornada fue una de las principales reivindicaciones históricas de los trabajadores y continúa siendo una cuestión central ante las transformaciones que atraviesa el mundo laboral.

Para el Sunca, la negociación colectiva permitió trasladar esa reivindicación al presente y vincularla con los cambios que atraviesa la industria de la construcción.

El dirigente destacó que el convenio debe ser analizado además en el contexto político y económico actual. Señaló que, en momentos en que en distintos países se cuestionan derechos conquistados por los trabajadores, mantener la negociación colectiva ya constituye un resultado relevante.

“En este escenario, mantener negociación colectiva sería un éxito. Bueno, si lográs un convenio como el que lograste, mucho más”, afirmó.

Más que reducción de horas

El acuerdo incorpora además medidas vinculadas con la democratización del acceso al empleo. Entre ellas se encuentra la reserva de cupos para mujeres, personas con discapacidad y personas privadas de libertad o liberadas, así como mecanismos de ingreso mediante sorteo en distintos departamentos.

Según explicó, este sistema busca que el acceso a determinados puestos dependa de las capacidades de los trabajadores y no de contactos personales. “Que entres por tu saber hacer y no por la tarjetita de fulano o mengano”, resumió.

También se incluyeron medidas destinadas a los trabajadores mayores de 50 años, un sector que enfrenta dificultades para permanecer en el mercado laboral pese a encontrarse todavía lejos de la edad jubilatoria.

El convenio contempla además la instalación de un quinto Centro de Atención a la Primera Infancia en Maldonado, que se sumará a los cuatro centros existentes, así como nuevas disposiciones en materia de salud y seguridad laboral.

La salud también

Entre ellas figuran protocolos específicos para el trabajo en condiciones de altas temperaturas, pausas obligatorias a la sombra sin pérdida salarial, ampliación de la ropa de trabajo y medidas vinculadas con las alertas meteorológicas.

La salud mental también tendrá un espacio específico mediante instancias de capacitación y sensibilización, con participación de profesionales y articulación con la Universidad de la República. El sindicato vincula esta problemática con la siniestralidad laboral y plantea abordarla como parte de las condiciones de trabajo.

A esto se suma una campaña de prevención del cáncer de próstata, con mecanismos para facilitar los controles de salud entre los trabajadores.

El nuevo convenio, por tanto, amplía la agenda sindical más allá del salario. Para el Sunca, la reducción de la jornada laboral constituye una de las claves de esa agenda porque conecta una reivindicación histórica con los desafíos del futuro: trabajar menos tiempo sin perder ingresos, mejorar la calidad de vida y lograr que el desarrollo tecnológico también beneficie a quienes producen.