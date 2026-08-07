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Política Mides | salario | trabajadores tercerizados

Una vez más

200 tercerizados del Mides siguen sin cobrar el salario que se abona en julio

El sindicato se mantiene en conflicto con el Mides y Eco Familia. Además, los trecientos trabajadores de Otras Manos podría volver a tener atrasos de salario.

Trabajadores tercerizados del Mides siguen con problemas de atrasos de salario

Trabajadores tercerizados del Mides siguen con problemas de atrasos de salario

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Por Agustín Büchner

En el entorno de doscientos trabajadores de la Organización de la Sociedad Civil (Osc) Eco Familia no han cobrado el salario de junio aún, que se abona en julio, y tampoco tienen perspectivas de cobrar en plazo el salario que se abona en agosto.

La osc tiene convenios de tercerización con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para gestionar proyectos de refugios nocturnos, hogares de 24 horas, centros de cuidado 24 horas para personas autoválidas y otro para personas dependientes.

En el marco del conflicto por los atrasos salariales, los trabajadores de Eco Familia afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) resolvieron “dejan de solicitar cupos en las puertas de entrada de los Centros Nocturnos en Montevideo”. Tampoco aceptarán “derivaciones de personas, tanto permanentes como por la noche en los centros nocturnos”. Ni aceptarán “nuevos ingresos en el Centro de Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de la calle Guadalupe”.

En cuanto a las tareas operativas “no enviarán informes jurídicos” ni recibirán o asistirán a encuentros con supervisión mientras “la comunicación con la supervisión podrá darse solo en casos de emergencias extremas”, resolvieron.

Las medidas están rigiendo a partir del 1º de agosto y “se mantendrán hasta que las partes patronales asuman el pago del salario correspondiente al mes de junio”, explicaron en un comunicado. Según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el jueves hubo una reunión bipartita en donde se acordó con la Osc y el Mides que antes de finalizar el viernes el pago iba a estar resuelto.

Sin embargo según fuentes sindicales, al momento de la publicación, el pago aún no fue depositado y además las medidas no se levantarán hasta que el último trabajador haya cobrado.

Otras manos

Además, la Osc Otras Manos que emplea a unos trescientos trabajadores, nuevamente se atrasará con el pago de sus empleados. Según un comunicado que la Coordinación de Otras manos hizo llegar hoy a sus trabajadores “al día de la fecha” no cuentan “con los fondos necesarios para realizar el pago de los salarios correspondientes al mes de julio”, que debe abonarse en agosto.

La Osc asegura que la “situación no responde a una decisión de la organización ni a una falta de gestión” de su parte, sino a “demoras en el ingreso de fondos que dependen de terceros y que escapan” a su control.

En el mensaje indican que saben “la preocupación y la incertidumbre que esto puede generar” y que entienden “el impacto que tiene en la vida” de cada uno de los trabajadores y de sus familias.

El mes pasado, recién en la última semana del mes, los trabajadores de Otras Manos recibieron el pago que deberían haber recibido a comienzos de julio. Para el lunes 10 y martes 11 están previstas reuniones tripartitas en la Dirección Nacional de Trabajo del MTSS para tratar de destrabar la situación de un nuevo atraso salarial.

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