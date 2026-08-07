200 tercerizados del Mides siguen sin cobrar el salario que se abona en julio

En cuanto a las tareas operativas “no enviarán informes jurídicos” ni recibirán o asistirán a encuentros con supervisión mientras “la comunicación con la supervisión podrá darse solo en casos de emergencias extremas”, resolvieron.

Las medidas están rigiendo a partir del 1º de agosto y “se mantendrán hasta que las partes patronales asuman el pago del salario correspondiente al mes de junio”, explicaron en un comunicado. Según fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el jueves hubo una reunión bipartita en donde se acordó con la Osc y el Mides que antes de finalizar el viernes el pago iba a estar resuelto.

Sin embargo según fuentes sindicales, al momento de la publicación, el pago aún no fue depositado y además las medidas no se levantarán hasta que el último trabajador haya cobrado.

Otras manos

Además, la Osc Otras Manos que emplea a unos trescientos trabajadores, nuevamente se atrasará con el pago de sus empleados. Según un comunicado que la Coordinación de Otras manos hizo llegar hoy a sus trabajadores “al día de la fecha” no cuentan “con los fondos necesarios para realizar el pago de los salarios correspondientes al mes de julio”, que debe abonarse en agosto.

La Osc asegura que la “situación no responde a una decisión de la organización ni a una falta de gestión” de su parte, sino a “demoras en el ingreso de fondos que dependen de terceros y que escapan” a su control.

En el mensaje indican que saben “la preocupación y la incertidumbre que esto puede generar” y que entienden “el impacto que tiene en la vida” de cada uno de los trabajadores y de sus familias.

El mes pasado, recién en la última semana del mes, los trabajadores de Otras Manos recibieron el pago que deberían haber recibido a comienzos de julio. Para el lunes 10 y martes 11 están previstas reuniones tripartitas en la Dirección Nacional de Trabajo del MTSS para tratar de destrabar la situación de un nuevo atraso salarial.