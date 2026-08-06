Presidente de AUDEF: "Nos genera dolor la situación con Matosas"

El comunicado avizora posibles acciones que tome la AUDEF contra Matosas, sin embargo, su presidente puntualizó que al no estar agremiado, “genera complicaciones” porque el código es interno. Longo reveló que en una primera instancia hablaron con el entrenador quien les manifestó conocer el Código de Ética, por lo que se lo hicieron llegar. Al recibirlo les aseguró tener interés en agremiarse, sin embargo, en la segunda charla “su postura era otra” y que en esta tercera instancia “no podemos hablar, sino que hay que accionar”.