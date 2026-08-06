Presidente de AUDEF: "Nos genera dolor la situación con Matosas"

Tras el comunicado emitido por la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF), el presidente de la gremial, Ariel Longo, habló con el programa Tarde de Fútbol en dónde expresó el “dolor” por la situación con Gustavo Matosas y Danubio.
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Longo explicó que el apellido Matosas “es inmaculado” para el mundo de los entrenadores, siendo una persona “muy respetada”. Sin embargo, puntualizó que desde la gremial intentaron “cumplir con el legado” del Código de Ética.
El comunicado avizora posibles acciones que tome la AUDEF contra Matosas, sin embargo, su presidente puntualizó que al no estar agremiado, “genera complicaciones” porque el código es interno. Longo reveló que en una primera instancia hablaron con el entrenador quien les manifestó conocer el Código de Ética, por lo que se lo hicieron llegar. Al recibirlo les aseguró tener interés en agremiarse, sin embargo, en la segunda charla “su postura era otra” y que en esta tercera instancia “no podemos hablar, sino que hay que accionar”.
“Para nosotros es muy molesto, por lo que significa Gustavo Matosas entre los entrenadores. En nosotros no hay una predisposición, hay un dolor a algo”. Finalmente, Longo afirmó que “a veces una condena social vale más que un comunicado”.