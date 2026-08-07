Orsi confirmó que el Gobierno negocia con EEUU recibir a migrantes deportados

“Se está conversando hace muchos meses, muchos meses, son conversaciones. En diplomacia se habla mucho, pero se juega callado”, dijo Orsi en una rueda de prensa en el marco del balance preliminar por los daños que dejó el temporal.

Indicó que el gobierno de Donald Trump está “afinando” los detalles de su propuesta concreta para este tema: “En realidad la propuesta de los Estados Unidos está afinándose, estamos afinando opiniones, puntos de vista”, agregó.

“Son miles y miles los latinoamericanos que están siendo retornados al continente, distintos países, los vuelos ocurren desde octubre del año pasado más o menos. Uruguay todavía no llegó a ningún acuerdo, por eso las conversaciones son conversaciones y se trabajan, se tienen que manejar con mucha prudencia. Es el destino del país el que está en juego”, agregó.

Hay propuesta por deportados

Pese que el canciller Mario Lubetkin negó que hubiera alguna propuesta al respecto, el semanario Búsqueda confirmó que el pasado 24 de julio el gobierno de Donald Trump entregó a la Cancillería una propuesta de “entendimiento” para que Uruguay reciba a personas deportadas.

El gobierno de Estados Unidos mantiene una campaña contra los inmigrantes a los que ha llegado a acusar de las altas tasas de delitos en ese país. Por esa razón miles de personas han sido expulsadas y conducidas a terceros países.