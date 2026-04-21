Mientras mira de cerca los precios, Gobierno afirma que hay reservas de combustible

Medidas del gobierno

"Antes de Turismo, lo que hicimos fue anunciar justamente algunas medidas, una batería de medidas que tenían que ver con haber con el seguimiento internacional, de los vecinos y también del mundo", indicó Cardona en declaraciones consignadas por Radio Montecarlo.

Precisó que eso "nos comprometía a ir monitoreando cuál iba a ser el comportamiento de disponibilidad, stock y también de precio".

"Estamos haciendo lo mismo. Esta semana tuvimos reuniones con la Ursea, que es el regulador, para ver cómo se había comportado la demanda de combustible en el Uruguay", agregó.

Precio de paridad

Cardona dijo esperar que en esta semana se conozca el Precio de Paridad de Importación (PPI), lo que permitirá "tomar la decisión de qué se hará con los combustibles".

"La buena noticia es que en cuanto a stock, a disponibilidad, realmente el monitoreo fue importante, fue muy bueno en el sentido de que no tuvimos ese shock que esperábamos negativo de consumo", indicó.

Por lo tanto, "nuestra ventana de tiempo está todavía cubierta, les diría hasta julio, agosto".