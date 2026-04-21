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Mientras mira de cerca los precios, Gobierno afirma que hay reservas de combustible

Estiman que esta semana se conocerá el precio de Paridad de Importación lo que permitirá diseñar el precio del combustible.

El país cuenta con reservas de combustible.

El país cuenta con reservas de combustible.

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Mientras el gobierno asegura que cuenta con reservas de combustible continúa monitoreando el escenario mundial del petróleo, habida cuenta de que si bien las hostilidades entre Estados Unidos e Irán están en un impasse, el estrecho de Ormuz es fuente de conflicto lo que eleva los precios del crudo en el mercado.

La ministra de Industria Fernanda Cardona comentó que con el Ministerio de Economía, la URSEA y ANCAP se revisa la evolución de los precios en la región así como el valor internacional del barril de petróleo.

Recordó que a fin de mes se conocerá el Precio de Paridad de Importación y ese elemento es un insumo para trabajar pero no significa que ese dato sea lineal para fijar los precios de los combustibles a la población, explicó la ministra Cardona.

Medidas del gobierno

"Antes de Turismo, lo que hicimos fue anunciar justamente algunas medidas, una batería de medidas que tenían que ver con haber con el seguimiento internacional, de los vecinos y también del mundo", indicó Cardona en declaraciones consignadas por Radio Montecarlo.

Precisó que eso "nos comprometía a ir monitoreando cuál iba a ser el comportamiento de disponibilidad, stock y también de precio".

"Estamos haciendo lo mismo. Esta semana tuvimos reuniones con la Ursea, que es el regulador, para ver cómo se había comportado la demanda de combustible en el Uruguay", agregó.

Precio de paridad

Cardona dijo esperar que en esta semana se conozca el Precio de Paridad de Importación (PPI), lo que permitirá "tomar la decisión de qué se hará con los combustibles".

"La buena noticia es que en cuanto a stock, a disponibilidad, realmente el monitoreo fue importante, fue muy bueno en el sentido de que no tuvimos ese shock que esperábamos negativo de consumo", indicó.

Por lo tanto, "nuestra ventana de tiempo está todavía cubierta, les diría hasta julio, agosto".