marchan | enseñanza |

por mejor educación

Miles de estudiantes marcharon por el 6+1 y en homenaje a sus mártires

La marcha partió desde la explanada de la Udelar y se dirige hacia la Plaza Primero de Mayo previo pasaje por la plaza de Cagancha.

Miles de estudiantes convocados por sus gremios marcharon por 18 de Julio hacia la plaza de Cagancha en reclamo del 6% de presupuesto para le enseñanza y 1% para investigación, en el día de los Mártires Estudiantiles. La fecha recuerda el asesinato de Líber Arce, el 14 de agosto de 1968.

La movilización se lleva a cabo al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Líber Arce, el primero de una serie de estudiantes muertos por la represión y posteriormente por la dictadura.

