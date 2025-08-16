Escolares celebraron el Día de la Niñez en la Embajada de China

Las docentes también resaltaron el valor del intercambio. Anahí Vidal, maestra de chino, explicó: “Cuando les damos las clases disfrutan aprender pequeñas palabras y estaban súper emocionados con la idea de venir aquí, porque podían devolver algo de lo aprendido”. Por su parte, la directora del centro, Laura Álvez, quien además integra el Instituto Confucio, subrayó las diversas instancias de cooperación con la representación diplomática, que se renuevan y fortalecen año tras año. “A los alumnos les da una perspectiva diferente, no solo del barrio, sino de todo lo que puede abrirse gracias al estudio y la riqueza de este intercambio”, sostuvo.

Con esta celebración, la Embajada de China y la Escuela República Popular China reafirmaron los lazos de amistad y cooperación, abriendo nuevas puertas de aprendizaje y sembrando en los más pequeños el respeto y el interés por otras culturas.