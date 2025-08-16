Escolares celebraron el Día de la Niñez en la Embajada de China

En un clima de alegría e integración, docentes y escolares de la Escuela N.º 319 República Popular China, ubicada en el barrio Casavalle, participaron de una jornada especial en la residencia del embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, para celebrar el Día de la Niñez junto al personal diplomático de la representación. La actividad se transformó en una muestra de la amistad y cooperación cultural que une a ambos países.
El embajador destacó a Caras y Caretas la importancia de mantener vivas estas instancias de encuentro: “Cada año se renuevan los diplomáticos, los niños también, pero la amistad siempre se mantiene. Este año estamos complacidos de conocer a muchos nuevos estudiantes que incluso aprenden idioma chino, lo cual demuestra que esta amistad está dando frutos en el pueblo”.
Durante la celebración, los escolares recorrieron la residencia diplomática, realizaron actividades artísticas, cantaron y compartieron juegos, reflejando el entusiasmo por aprender y acercarse a otra cultura. Selena Silva, alumna de segundo año, expresó: “Me gusta porque es otro idioma y me gustaría aprenderlo para poder interactuar con otras personas… es un poco difícil por las presentaciones, pero me encanta”. En tanto, su compañero Cristopher Gómez confesó: “Me gusta todo de China, soy fanático de China”.
Las docentes también resaltaron el valor del intercambio. Anahí Vidal, maestra de chino, explicó: “Cuando les damos las clases disfrutan aprender pequeñas palabras y estaban súper emocionados con la idea de venir aquí, porque podían devolver algo de lo aprendido”. Por su parte, la directora del centro, Laura Álvez, quien además integra el Instituto Confucio, subrayó las diversas instancias de cooperación con la representación diplomática, que se renuevan y fortalecen año tras año. “A los alumnos les da una perspectiva diferente, no solo del barrio, sino de todo lo que puede abrirse gracias al estudio y la riqueza de este intercambio”, sostuvo.