Putin califica de "muy útil" su reunión con Trump y subraya el avance en la crisis de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este sábado que su visita a Estados Unidos fue "oportuna y muy útil", destacando el enfoque en la búsqueda de una "solución justa" a la crisis en Ucrania durante su reunión con el presidente Donald Trump. Ambos líderes se encontraron en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, en un histórico cara a cara.