Putin califica de "muy útil" su reunión con Trump y subraya el avance en la crisis de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este sábado que su visita a Estados Unidos fue "oportuna y muy útil", destacando el enfoque en la búsqueda de una "solución justa" a la crisis en Ucrania durante su reunión con el presidente Donald Trump. Ambos líderes se encontraron en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, en un histórico cara a cara.
Durante un encuentro en el Kremlin con una veintena de miembros de su Gobierno y la Administración presidencial, incluyendo al primer ministro Mijaíl Mishustin y el secretario del Consejo de Seguridad, Serguéi Shoigú, Putin compartió sus impresiones. "No conversábamos desde hacía tiempo así, a este nivel", recordó, subrayando el valor de la cumbre para abordar la "génesis" y las causas de la crisis ucraniana.
Putin expresó su aprecio por la postura de la Administración de EE.UU., que "ve la necesidad del más rápido posible cese de hostilidades", una posición que Rusia también defiende con el objetivo de "solucionar todas las cuestiones por métodos pacíficos".
La reunión en Alaska ha sido vista como un paso clave en las relaciones entre ambos países. Trump también valoró la cumbre, indicando que se lograron "algunos avances" y "grandes progresos", coincidiendo con su homólogo ruso en la naturaleza "constructiva y de respeto mutuo" de las conversaciones.