Uruguay se prepara para jornadas gélidas con heladas y temperaturas bajo cero

Zonas del interior del país

Suroeste: El cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y heladas. El viento será de hasta 40 km/h y las temperaturas se moverán entre -1°C y 14°C.

Centro-Sur: Es la zona más fría, con mínimas que descenderán hasta los -3°C y máximas de 13°C. Se esperan bancos de niebla, neblinas, heladas y vientos de hasta 40 km/h.

Este: El pronóstico es de cielo algo nuboso a cubierto, con nieblas, neblinas y heladas. Los termómetros marcarán entre -2°C y 14°C, con vientos de hasta 40 km/h.

Noroeste: La región presentará un cielo algo nuboso, con períodos de cubierto, heladas y neblinas. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 18°C, con rachas de viento de hasta 40 km/h.