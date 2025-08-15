Uruguay se prepara para jornadas gélidas con heladas y temperaturas bajo cero

Uruguay enfrentará un viernes con temperaturas mínimas bajo cero en varias zonas, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Se esperan heladas agrometeorológicas en gran parte del país y una jornada fría, con máximas que apenas alcanzarán los 18°C.
El pronóstico general para el día indica una mínima de -3°C y una máxima de 18°C. La visibilidad es de 15 kilómetros y la humedad alcanza el 73%.
A continuación, el detalle por región del pronóstico:
Montevideo y Área Metropolitana La capital y sus alrededores tendrán un cielo entre algo nuboso y nuboso, con la presencia de neblinas y probables heladas. Los vientos soplarán con rachas de hasta 30 km/h, y las temperaturas oscilarán entre los 4°C y 13°C.
Zonas del interior del país
-
Suroeste: El cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y heladas. El viento será de hasta 40 km/h y las temperaturas se moverán entre -1°C y 14°C.
Centro-Sur: Es la zona más fría, con mínimas que descenderán hasta los -3°C y máximas de 13°C. Se esperan bancos de niebla, neblinas, heladas y vientos de hasta 40 km/h.
Este: El pronóstico es de cielo algo nuboso a cubierto, con nieblas, neblinas y heladas. Los termómetros marcarán entre -2°C y 14°C, con vientos de hasta 40 km/h.
Noroeste: La región presentará un cielo algo nuboso, con períodos de cubierto, heladas y neblinas. La temperatura mínima será de 0°C y la máxima de 18°C, con rachas de viento de hasta 40 km/h.
Noreste: Se esperan temperaturas entre -2°C y 15°C, con un cielo que irá de algo nuboso a cubierto. También se anuncian heladas, neblinas y vientos de hasta 40 km/h.