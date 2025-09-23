Montevideo se llena de literatura con el FILBA: dos jornadas de encuentros, lecturas y música

El miércoles 24 será el turno de nuevas mesas y talleres, como “Narrar lo que no se ve”, a cargo de Hernán Ronsino, o “A pie forzado”, con Lina Meruane. La jornada cerrará con las entrevistas en vivo a Ana Paula Maia y Mónica Ojeda, y con el concierto de Nico Ibarburu, acompañado por Eileen Sánchez y Martín Ibarburu.

Autores

En el FILBA Montevideo participarán más de 25 autores nacionales, entre ellos Daniel Mella, Tatiana Oroño, Martín Barea Mattos, Patricia Turnes, Inés Bortagaray y Gabriel Calderón, junto a escritores internacionales como Lina Meruane, Juan Solá, Hernán Ronsino, Magalí Etchebarne y Paz Ferreyra (Miss Bolivia).

Todas las actividades cuentan con interpretación en Lengua de Señas Uruguaya (LSU), lo que refuerza el espíritu inclusivo del festival. Además, los talleres son gratuitos con inscripción previa en las plataformas de las distintas librerías.

El FILBA, que desde hace más de una década conecta a la región en torno a la literatura, llega a Montevideo con una programación diversa, pensada para celebrar la escritura, la lectura y el encuentro colectivo alrededor de las palabras.