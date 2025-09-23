Montevideo se prepara para vivir dos días a pura literatura con la llegada del FILBA, que este año desembarca en la capital uruguaya el martes 23 y miércoles 24 de setiembre. El festival reunirá a escritores, poetas, dramaturgos y músicos en cinco sedes: Amazonia, Charco, Cultural Alfabeta, Escaramuza y Guarida, con un programa que combina entrevistas, talleres, lecturas y conciertos, todos con entrada libre hasta completar aforo.
Encuentro alrededor de las palabras
Montevideo se llena de literatura con el FILBA: dos jornadas de encuentros, lecturas y música
El festival literario tendrá lugar el martes 23 y miércoles 24 de setiembre en cinco librerías de la ciudad, con la participación de decenas de autores nacionales e internacionales y una amplia grilla de actividades gratuitas.