FILBA | festival | Montevideo

Encuentro alrededor de las palabras

Montevideo se llena de literatura con el FILBA: dos jornadas de encuentros, lecturas y música

El festival literario tendrá lugar el martes 23 y miércoles 24 de setiembre en cinco librerías de la ciudad, con la participación de decenas de autores nacionales e internacionales y una amplia grilla de actividades gratuitas.

Montevideo se prepara para vivir dos días a pura literatura con la llegada del FILBA, que este año desembarca en la capital uruguaya el martes 23 y miércoles 24 de setiembre. El festival reunirá a escritores, poetas, dramaturgos y músicos en cinco sedes: Amazonia, Charco, Cultural Alfabeta, Escaramuza y Guarida, con un programa que combina entrevistas, talleres, lecturas y conciertos, todos con entrada libre hasta completar aforo.

La propuesta busca acercar al público a diferentes formas de la creación literaria. Entre los formatos destacados se encuentran las entrevistas “En primera persona” con las escritoras Mónica Ojeda y Ana Paula Maia, las instancias de “Uno a uno” donde un autor lee en privado a un solo asistente, y los espacios “Work in progress”, en los que los escritores comparten procesos, dudas y hallazgos de su trabajo en curso.

Actividades del festival

Este martes 23 abrirán las actividades con mesas de diálogo, lecturas y talleres, además de toques musicales de El Cuarteto del Amor y Pau O’Bianchi. Ese día se destacan la mesa “Una música familiar”, con Inés Bortagaray y Javier Schurman, y la lectura colectiva “Resonancias y poéticas desde Los Andes y el Río de la Plata”.

El miércoles 24 será el turno de nuevas mesas y talleres, como “Narrar lo que no se ve”, a cargo de Hernán Ronsino, o “A pie forzado”, con Lina Meruane. La jornada cerrará con las entrevistas en vivo a Ana Paula Maia y Mónica Ojeda, y con el concierto de Nico Ibarburu, acompañado por Eileen Sánchez y Martín Ibarburu.

Autores

En el FILBA Montevideo participarán más de 25 autores nacionales, entre ellos Daniel Mella, Tatiana Oroño, Martín Barea Mattos, Patricia Turnes, Inés Bortagaray y Gabriel Calderón, junto a escritores internacionales como Lina Meruane, Juan Solá, Hernán Ronsino, Magalí Etchebarne y Paz Ferreyra (Miss Bolivia).

Todas las actividades cuentan con interpretación en Lengua de Señas Uruguaya (LSU), lo que refuerza el espíritu inclusivo del festival. Además, los talleres son gratuitos con inscripción previa en las plataformas de las distintas librerías.

El FILBA, que desde hace más de una década conecta a la región en torno a la literatura, llega a Montevideo con una programación diversa, pensada para celebrar la escritura, la lectura y el encuentro colectivo alrededor de las palabras.

