Cumbre en Nueva York por Mundial 2030: un grupo entero se jugaría en Uruguay

Según agrega Olé, la semana que viene habría una reunión del FIFA Council donde se podría anunciar oficialmente que 64 equipos participarán de la competencia.

Mundial 2030 en Montevideo

Lo único concreto hasta el momento es que, al tratarse del centenario del primer mundial, la inauguración de este torneo —organizado por España, Portugal y Marruecos— se llevará a cabo en Montevideo.

Agrega Olé que, si se concreta lo de los 64 equipos, el Mundial 2030 tendría 16 grupos en lugar de los 12 de 2026. Uno de los grupos se jugaría en Uruguay, otro en Argentina y el restante en Paraguay.

El resto se desarrollaría en España, Portugal y Marruecos, los países sedes.

Para este Mundial, la AUF presentó un plan para remodelar el estadio Centenario consistente en techar las tribunas, aumentar su capacidad y construir una nueva tribuna América.