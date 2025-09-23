Hay expectativa en torno a la cumbre que mantendrán en Nueva York el presidente Yamandú Orsi con sus colegas de Argentina y Paraguay, Javier Milei y Santiago Peña, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el capo del fútbol mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la ocasión se conocerán los detalles del Mundial 2030.
está yamandú
Cumbre en Nueva York por Mundial 2030: un grupo entero se jugaría en Uruguay
Con la presencia del presidente Yamandú Orsi se realizará una reunión en Nueva York para dar a conocer "impactantes" detalles del Mundial 2030.