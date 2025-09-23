Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Mundial 2030 | Nueva York |

está yamandú

Cumbre en Nueva York por Mundial 2030: un grupo entero se jugaría en Uruguay

Con la presencia del presidente Yamandú Orsi se realizará una reunión en Nueva York para dar a conocer "impactantes" detalles del Mundial 2030.

Un centenario renovado podría albergar un grupo del Mundial 2030.

Hay expectativa en torno a la cumbre que mantendrán en Nueva York el presidente Yamandú Orsi con sus colegas de Argentina y Paraguay, Javier Milei y Santiago Peña, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el capo del fútbol mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En la ocasión se conocerán los detalles del Mundial 2030.

"Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca porque dentro de poco vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo”, anunció Domínguez en declaraciones consignadas por el diario deportivo Olé. Según trascendió, el pedido de la Conmebol de un Mundial con 64 equipos en 2030 podría ser anunciado en la ocasión. Y además, Uruguay podría ser beneficiado con un grupo entero.

Tanto Orsi como Milei y Peña se encuentran en Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que será aprovechado por Domínguez e Infantino para poner a punto los detalles que faltan para la organización del Mundial 2030.

Según agrega Olé, la semana que viene habría una reunión del FIFA Council donde se podría anunciar oficialmente que 64 equipos participarán de la competencia.

Mundial 2030 en Montevideo

Lo único concreto hasta el momento es que, al tratarse del centenario del primer mundial, la inauguración de este torneo —organizado por España, Portugal y Marruecos— se llevará a cabo en Montevideo.

Agrega Olé que, si se concreta lo de los 64 equipos, el Mundial 2030 tendría 16 grupos en lugar de los 12 de 2026. Uno de los grupos se jugaría en Uruguay, otro en Argentina y el restante en Paraguay.

El resto se desarrollaría en España, Portugal y Marruecos, los países sedes.

Para este Mundial, la AUF presentó un plan para remodelar el estadio Centenario consistente en techar las tribunas, aumentar su capacidad y construir una nueva tribuna América.

