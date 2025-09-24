Bettiana Díaz: del "recorte salvaje" de Lacalle a lograr "mejores condiciones para el país"

Prioridades políticas

Díaz dijo que, si bien no es “refundacional”, el presupuesto “imprime” las prioridades políticas del gobierno. Defendió que parta desde una línea de base marcada por el “carnaval electoral” de la pasada administración y que se genere un incremento presupuestal de 140 millones de dólares. “Son montos que nos permiten, con el rediseño del presupuesto, lograr mejores condiciones después del recorte salvaje de los primeros dos años del gobierno de Lacalle”, comentó.

Allí enumeró las prioridades: habló de la pobreza infantil, la seguridad, la “justicia tributaria” y el crecimiento económico. Según señaló, las “adecuaciones tributarias” introducidas en el proyecto son de “profunda justicia” y habló particularmente del artículo que grava a las ganancias del capital de uruguayos en el exterior y el impuesto mínimo global.

Finalmente, comentó que los presupuestos “no están escritos en piedra” y que los recursos establecidos “cambian y se reasignan”, pero “lo que se prioriza son las personas que están más tiradas en la sociedad”, cerró.