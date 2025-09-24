Reunión de directiva para definir postura institucional por los derechos de televisión

A esta altura del campeonato y le guste a quien le guste, la primer victoria fue para Flavio Perchman. El vicepresidente de Nacional apenas concluyó el partido ante Liverpool, movió fiechas para trasladar el partido al máximo escenario deportivo y lo logró.

Pese a que a varios periodistas, dirigentes y público en general le parece que "comprar" una localias esta mal, está dentro del reglamento y se puede ejecutar. Es ético? Quizás no. Esta bien? No. Pero las necesidades de los equipos menos por las deudas y los atrasos salariales, llevan a que este tipo de maniobras sean comunes en el fútbol uruguayo.

Aunque Juventud de las Piedras sea una SAD y que supuestamente estaría al día con sus obligaciones, decidió fijar y pasar el partido al Centenario. Nacional se hará cargo de los gastos y le prometió al club pedrense una importante cifra en recaudación.

Sesión extraordinaria de directiva

La directiva de Nacional se reunirá de manera extraordinaria este jueves, aunque esta vez no será por un tema deportivo. El encuentro obedece a razones de orden político-institucional.

Uno de los temas urgentes de esta semana para el presidente Ricardo Vairo será la postura institucional que marcará el club respecto a los derechos de televisión. Si bien la dirigencia ya cumplió con el pedido inicial de la asamblea de socios (para no apoyar la renovación del contrato de derechos de TV con Tenfield antes de su vencimiento y abogó por un llamado a licitación por parte del Consejo Ejecutivo de la AUF), ahora falta que esa posición se ratifique al momento de que los clubes voten el pliego.

Hubieron y hay reuniones y hasta podemos decir presiones para que Nacional cambie su postura. La directiva encabezada por Ricardo Vairo tiene una postura y apoyados en la gran masa social va a seguir con tal postura.

En la reunión de directiva de este jueves donde se analizará el pliego de condiciones para el nuevo contrato de televisión, Nacional institución acompañará que la votación sea por rubros. Esto significa que se vote todo por separado. Televisión, streaming, merchandising y más rubros. Lo que pretenden los dirigentes es que ante varios rubros, la entrada de dinero a la AUF sea mayor la mayor posible y por ende para los clubes.

Esto no quiere decir que la empresa que hasta ahora tiene los derechos no los tenga más. Esto significa que ante una mayor competencia, el precio suba y los clubes tengan más redito.

En redes sociales, en radios hay varias personas que cuidando su chacrita desmerecen al socio diciendo que no está capacitado para opinar sobre el tema.

En Nacional, el socio es parte vital de la institución. Tal es así, que un gran porcentaje de los ingresos económicos del club llegan a través de las cuotas sociales. Además, el estatuto de la institución es claro: el "dueño" del club es el socio.

En definitiva, Nacional marca la cancha, le guste a quien le guste.