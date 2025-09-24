Conocé la ubicación de los nuevos radares que instalará la Intendencia de Montevideo

Al mismo tiempo, la Intendencia retirará tres radares de ubicaciones donde la siniestralidad ha disminuido significativamente: 18 de Julio y Yaguarón, Av. Italia y Lido, y Camino Carrasco y Lugo. Con esta actualización, la red de fiscalización de velocidad de la IMM contará con un total de 48 puntos de control.

Combate al estacionamiento irregular

Como parte de las nuevas medidas, se pondrán en funcionamiento siete equipos de fiscalización automática para controlar vehículos mal estacionados o detenidos en arterias de alta circulación. Además, se implementará un sistema de control de estacionamiento en veredas y bicisendas para garantizar el uso seguro y equitativo del espacio público para peatones y ciclistas.

Bv. España, entre Roque Graseras y Rambla República del Perú (acera oeste)

Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte)

Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste)

Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte)

Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste)

Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a José Batlle y Ordóñez (acera oeste)

Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte)

Las cámaras a bordo de 58 ómnibus del transporte público también se utilizarán para fiscalizar el estacionamiento y la detención irregular en el carril "Solo Bus", con el objetivo de mejorar la velocidad operativa y la fluidez del servicio.