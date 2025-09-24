Hacete socio para acceder a este contenido

Nuevos controles

Conocé la ubicación de los nuevos radares que instalará la Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo instalará cuatro nuevos radares y fiscalizará estacionamiento irregular en varios puntos de la ciudad.

Los nuevos radares en Montevideo

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció un conjunto de 16 acciones estratégicas destinadas a mejorar la movilidad, la seguridad y la eficiencia en la ciudad. Estas iniciativas, que se implementarán a lo largo del último trimestre del año, incluyen la instalación de nuevos puntos de control de velocidad, la fiscalización del estacionamiento indebido y la optimización del transporte público.

Nuevos radares para reducir la siniestralidad

En un esfuerzo por combatir los siniestros de tránsito en zonas críticas, la IM instalará cuatro nuevos radares de velocidad en puntos identificados con un alto índice de accidentes:

  • Rambla República de México y José Cúneo Perinetti (Punta Gorda)

  • Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar (La Unión)

  • Nueva Palmira y Democracia (Villa Muñoz)

  • Jujuy y Entre Ríos (Bella Vista)

Al mismo tiempo, la Intendencia retirará tres radares de ubicaciones donde la siniestralidad ha disminuido significativamente: 18 de Julio y Yaguarón, Av. Italia y Lido, y Camino Carrasco y Lugo. Con esta actualización, la red de fiscalización de velocidad de la IMM contará con un total de 48 puntos de control.

Combate al estacionamiento irregular

Como parte de las nuevas medidas, se pondrán en funcionamiento siete equipos de fiscalización automática para controlar vehículos mal estacionados o detenidos en arterias de alta circulación. Además, se implementará un sistema de control de estacionamiento en veredas y bicisendas para garantizar el uso seguro y equitativo del espacio público para peatones y ciclistas.

  • Bv. España, entre Roque Graseras y Rambla República del Perú (acera oeste)
  • Av. Italia, entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte)
  • Minas, entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste)
  • Goes, entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte)
  • Av. José Belloni, entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste)
  • Av. Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a José Batlle y Ordóñez (acera oeste)
  • Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte)

Las cámaras a bordo de 58 ómnibus del transporte público también se utilizarán para fiscalizar el estacionamiento y la detención irregular en el carril "Solo Bus", con el objetivo de mejorar la velocidad operativa y la fluidez del servicio.

