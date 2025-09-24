Despidos en Salto: PIT-CNT cuestionó decisión "arbitraria" de Albisu.

La central sindical hace un llamado al intendente y al gobierno departamental para que "reconsideren su postura" y busquen una solución a través del "diálogo y la negociación". En este sentido, el PIT-CNT subraya que estas herramientas son "insustituibles para la construcción social y para una relación laboral justa, responsable y coherente que contribuya a una gestión eficiente".

El comunicado concluye que el futuro no se construye con "revanchismos ni con estigmatización", sino "con respeto a los valores esenciales de nuestra sociedad y a los derechos irrenunciables de las y los trabajadores".