Sindicales Salto | Carlos Albisu | PIT-CNT

Piden reconsiderar postura

Despidos en Salto: PIT-CNT cuestionó decisión "arbitraria" de Albisu

El intendente de Salto, Carlos Albisu, despidió a 291 trabajadores pero concretó 50 nuevos ingresos directos de militantes del Partido Nacional y Colorado.

 Foto: Vicente Massarino / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que rechaza "el despido masivo" de casi 300 trabajadores municipales en la Intendencia de Salto. La central sindical denuncia que la medida, impulsada por el intendente Carlos Albisu, es "arbitraria e ilegal". Los despidos se producen en un contexto en el que el gobierno departamental ha incorporado a 50 nuevos empleados de forma directa, militantes del Partido Nacional y Colorado.

El comunicado del PIT-CNT, fechado el 24 de septiembre de 2025 , expresa su "profunda preocupación" ante lo que califica como una "posición regresiva" del gobierno departamental. Según el sindicato, la medida de cesar a 291 trabajadores viola los convenios colectivos que garantizaban su "estabilidad laboral".

Llamado al diálogo y el respeto

Además de repudiar la situación, el PIT-CNT lamenta el "ataque directo a la integridad de nuestras compañeras, compañeros y sus familias". El sindicato acusa al gobierno municipal de Salto de exponer a los trabajadores, "atribuyéndoles adjetivos y responsabilidades que solo fomentan prejuicios, odio y rechazo social".

La central sindical hace un llamado al intendente y al gobierno departamental para que "reconsideren su postura" y busquen una solución a través del "diálogo y la negociación". En este sentido, el PIT-CNT subraya que estas herramientas son "insustituibles para la construcción social y para una relación laboral justa, responsable y coherente que contribuya a una gestión eficiente".

El comunicado concluye que el futuro no se construye con "revanchismos ni con estigmatización", sino "con respeto a los valores esenciales de nuestra sociedad y a los derechos irrenunciables de las y los trabajadores".

