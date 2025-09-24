El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que rechaza "el despido masivo" de casi 300 trabajadores municipales en la Intendencia de Salto. La central sindical denuncia que la medida, impulsada por el intendente Carlos Albisu, es "arbitraria e ilegal". Los despidos se producen en un contexto en el que el gobierno departamental ha incorporado a 50 nuevos empleados de forma directa, militantes del Partido Nacional y Colorado.
Piden reconsiderar postura
Despidos en Salto: PIT-CNT cuestionó decisión "arbitraria" de Albisu
El intendente de Salto, Carlos Albisu, despidió a 291 trabajadores pero concretó 50 nuevos ingresos directos de militantes del Partido Nacional y Colorado.