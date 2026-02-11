Hacete socio para acceder a este contenido

multilatinas

crecimiento

Multilatinas: fenómeno trasnacional desde latam; posibles impulsoras de desarrollo en América Latina

Las multilatinas son firmas que, a pesar de su origen latinoamericano, han logrado posicionarse en mercados internacionales.

Multilatinas siguen en expansión.
En los últimos años, las empresas multilatinas han comenzado a marcar un importante rumbo en el escenario económico global. Estas son empresas latinoamericanas que han expandido sus operaciones más allá de las fronteras de sus países de origen, estableciendo filiales en más de 116 países alrededor del mundo. Este fenómeno no solo representa una oportunidad para las propias empresas, sino que también tiene el potencial de contribuir al desarrollo económico en la región de América Latina y el Caribe (ALC).

¿Qué son las empresas multilatinas?

Las multilatinas son firmas que, a pesar de su origen latinoamericano, han logrado posicionarse en mercados internacionales. Este fenómeno empresarial se caracteriza por varias motivaciones, entre las que se destacan la búsqueda de nuevos mercados, la consolidación de presencia en regiones culturales o geográficamente cercanas y la reducción de riesgos asociados a la inestabilidad macroeconómica, regulación restrictiva y políticas cambiantes en sus países de origen. Así, las empresas multilatinas no solo se enfocan en maximizar su crecimiento, sino que también buscan operar con mayor eficiencia aprovechando las capacidades de los mercados donde se establecen.

Características de las multilatinas

Con una concentración geográfica notable, la mayoría de estas empresas provienen de cinco países: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, que en conjunto representan más del 85% de las multilatinas cotizantes en bolsa. Sin embargo, a pesar de su creciente globalización, estas empresas tienden a ser más pequeñas en términos de empleo y ventas en comparación con sus pares globales.

La diversidad sectorial es otra característica clave de las multilatinas. Estas operan en diversos campos, desde manufactura, servicios y agroalimentos hasta sectores intensivos en tecnología, como telecomunicaciones y farmacéutica. A pesar de sus diferentes orígenes y sectores, las multilatinas comparten un compromiso significativo hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social, implementando políticas que buscan garantizar un impacto positivo en las comunidades donde operan.

El rol de las multilatinas en el desarrollo regional

Las empresas multilatinas pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo de la región, especialmente en entornos bien regulados. Al operar en mercados internacionales, estas empresas pueden regresar capital a sus países de origen, fomentar el empleo y generar ingresos que, a su vez, pueden ser invertidos en el desarrollo local. Su participación en mercados extranjeros a menudo implica la adopción de buenas prácticas de gobernanza y responsabilidad social, beneficiando así no solo a las empresas, sino también a las comunidades donde se insertan.

Sin embargo, el camino hacia una mayor internacionalización presenta desafíos significativos, incluyendo regulaciones restrictivas y riesgos jurídicos en los mercados de destino, así como dificultades en el acceso al financiamiento. Para que las multilatinas logren culminar el ciclo de desarrollo, es fundamental que se creen y mantengan entornos empresariales sólidos que favorezcan la inversión y la transparencia.

A medida que las empresas multilatinas continúan expandiendo sus horizontes, es crucial que tanto los gobiernos como las instituciones de la región colaboren para optimizar regulaciones y apoyar el desarrollo de estos actores económicos. En un entorno favorable, las multilatinas no solo pueden prosperar, sino que también tienen el potencial de convertirse en verdaderos motores de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe.

