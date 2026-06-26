Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundial |

los 32 mejores

Mundial: así está quedando conformado el cuadro final

Con Uruguay ya eliminado del Mundial y con equipos que aún aguardan resultados para saber su suerte, repasamos los cruces de dieciseisavos de final.

Mundial: así está quedando conformado el cuadro final

Mundial: así está quedando conformado el cuadro final
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Esta instancia se jugará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, en dónde quedarán definidos los dieciséis mejores equipos de este torneo que se enfrentarán en octavos de final.

El cuadro final del Mundial

A continuación repasamos los cruces confirmados de dieciseisavos de final, a la espera de la conformación de los mejores terceros.

  • Alemania vs Paraguay
  • Francia vs Suecia
  • Sudáfrica vs Canadá
  • Países Bajos vs Marruecos
  • 2K vs 2L
  • España vs 2J
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
  • 1G vs 3° (A/E/H/I/J)
  • Brasil vs Japón
  • Costa de Marfil vs Noruega
  • México vs 3° (C/E/H)
  • 1L vs 3° (E/I/J/K)
  • Argentina vs Cabo Verde
  • Australia vs 2G
  • Suiza vs 3° (E/F/G/I/J)
  • 1K vs 3° (D/E/I/J/L)

Temas

Te puede interesar