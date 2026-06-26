Con la finalización de más de la mitad de los grupos de este Mundial, lentamente van quedando conformados los cruces de dieciseisavos de final. Para conocer el cuadro completo, se deberá aguardar hasta el último partido dónde se conocerán la totalidad de los mejores terceros.
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los 32 mejores
Mundial: así está quedando conformado el cuadro final
Con Uruguay ya eliminado del Mundial y con equipos que aún aguardan resultados para saber su suerte, repasamos los cruces de dieciseisavos de final.