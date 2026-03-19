1568 prendas de ropa simbolizan el récord de femicidios en Brasil en 2025

"El MTST RS se suma a la acción del MTST Brasil de denuncia del aumento de feminicidios en el país. Una triste realidad retratada en las ropas ensangrentadas expuestas en la fachada de la Ocupación Maria da Conceição Tavares", destacó el movimiento en un comunicado .

Lucha por vivienda es lucha por la vida de las mujeres

La elección de una ocupación de vivienda como escenario de la denuncia tiene un significado profundo. Para el MTST, cuya base está mayoritariamente compuesta por mujeres militantes y dirigentes, la lucha por un techo digno es indisoluble de la lucha por la vida.

"Muchas veces, es en la ausencia de un techo seguro que el ciclo de la violencia doméstica se perpetúa. Exigimos políticas públicas, protección a las mujeres y el fin de la impunidad", afirmó el movimiento .

La conexión entre vulnerabilidad habitacional y violencia de género es una realidad en el país. Sin un hogar protegido, sin autonomía económica, muchas mujeres permanecen rehenes de agresores. La ocupación Maria da Conceição Tavares, que ya se había manifestado anteriormente contra el abandono de Porto Alegre y la injusticia ambiental , se vistió hoy para recordar que vivienda digna es también una medida de protección.

São Paulo amaneció cerrada

En la capital paulista, la jornada tuvo otra faz, igualmente contundente. Mujeres del MTST bloquearon cuatro de las principales avenidas de la ciudad: Estado, Tiradentes, Vital Brasil y Tancredo Neves . Con pancartas y carteles, el mensaje era claro: "Basta de Feminicidio".

El estado más rico del país también acumula récords vergonzosos. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, los feminicidios en São Paulo aumentaron un 96,4% entre 2021 y 2025 . En números absolutos, solo en el primer bimestre de 2026, los registros ya encienden todas las alarmas.

"No es aceptable que el estado más rico del país haga recortes constantes en las partidas para la Secretaría de Políticas para las Mujeres, o que las comisarías de la Mujer no funcionen 24 horas, al mismo tiempo que las cifras de la violencia machista baten récords tras récords", criticó el MTST en una nota .

Datos muestran que más de 281 mil boletines de ocurrencia por violencia contra la mujer fueron registrados en el estado, lo que equivale a un caso cada dos minutos.

Una década de crecimiento

Las cifras que visten la fachada de Porto Alegre y cierran las avenidas de São Paulo son el retrato de una década perdida en el enfrentamiento a la violencia de género. Desde 2015, cuando el feminicidio fue tipificado en el Código Penal, al menos 13.703 mujeres fueron asesinadas en el país por esta causa.

2015: 449 casos

2020: 1.354 casos

2024: 1.492 casos

2025: 1.568 casos (récord histórico)

El porcentaje de femicidios entre los homicidios dolosos de mujeres pasó del 9,4% en 2015 al 40,3% en 2024, indicando un mayor reconocimiento del fenómeno por las autoridades, pero también la permanencia de un patrón de violencia que no cede.

Los datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) refuerzan la gravedad del momento: los procesos por feminicidio se triplicaron en los últimos cinco años, pasando de 4.210 nuevas ocurrencias en 2020 a 12.012 en 2025 . Solo en enero de 2026, fueron 947 nuevos casos.

Interior olvidado, mujeres desprotegidas

La investigación del Foro Brasileño de Seguridad Pública evidencia además una realidad poco visible: la mitad de los feminicidios ocurre en ciudades de hasta 100 mil habitantes . Son municipios pequeños, donde la ausencia de comisarías especializadas, casas de acogida y políticas públicas estructurales deja a las mujeres aún más vulnerables.

En esas localidades, la "ruta crítica" de la denuncia es aún más dolorosa. El miedo a la exposición, la proximidad con el agresor, la falta de anonimato y la insuficiencia de servicios de acogida transforman la búsqueda de ayuda en un calvario. Más del 70% de las ciudades con menos de 100 mil habitantes no cuentan con ningún equipamiento específico para atender a mujeres en situación de violencia .

El perfil de las víctimas sigue un patrón ya que son mayoritariamente mujeres negras (62,6%), entre 30 y 49 años, asesinadas por compañeros o excompañeros, en su mayoría con uso de arma blanca.

Respuesta institucional y el papel de la sociedad

En medio de la conmoción y la indignación, el Senado aprobó en la víspera (18) un proyecto de ley que determina el uso inmediato de tobillera electrónica para agresores en casos de violencia doméstica con riesgo a la integridad de la víctima. La medida, que ahora aguarda sanción presidencial, permite que los delegados determinen el monitoreo en localidades sin juez, y prevé dispositivos de alerta para las víctimas.

En Río Grande del Sur, el Observatorio de la Violencia de Género de la UFRGS fue lanzado la semana pasada justamente para llenar los vacíos históricos en el enfrentamiento a la violencia. Creado tras los impactos de los llamados "feminicidios de Pascua" (diez casos que conmocionaron al estado en 2025), el observatorio busca articular universidad, poder público y sociedad para cualificar políticas de prevención.

La coordinadora Ligia Mori Madeira alerta sobre el desmantelamiento de las políticas públicas en el estado: "Hay falta de estructura especializada, de atención y de representación en el interior. En los casos de Pascua, las mujeres necesitaron desplazarse 80, 100 kilómetros para buscar algún tipo de apoyo del poder público".

Mientras las 1.568 prendas de vestir se balancean al viento en la fachada de la Ocupación Maria da Conceição Tavares, quien pasa por la entrada del centro de Porto Alegre es forzado a recordar: detrás de cada número, hay un nombre. Detrás de cada nombre, una historia interrumpida. Y detrás de cada historia, la certeza de que no es normal, no es aceptable. Es urgente.