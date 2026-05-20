Ministro de Seguridad de Israel violenta y humilla a integrantes de la Flotilla

Horas después de la interceptación, el ministro Ben Gvir subió un video a sus redes sociales que desató la tormenta. En las imágenes, grabadas en la cubierta de un barco militar israelí, se observa a decenas de activistas arrodillados, con las manos atadas a la espalda y la cabeza inclinada hacia el suelo. Mientras los detenidos permanecen en esa posición, se escucha de fondo el himno nacional de Israel, Hatikvah.

Reacciones Internacionales

La publicación del video provocó una ola de críticas y acciones diplomáticas en varios países. Convocatorias a embajadores: Gobiernos como el de Italia, Francia y España convocaron a los representantes israelíes para expresar su "indignación" y pedir explicaciones por el "trato lesivo a la dignidad" de los detenidos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, calificó el trato de "monstruoso, indigno e inhumano".