Ministro de Seguridad de Israel violenta y humilla a integrantes de la Flotilla

El 18 de mayo de 2026, fuerzas de Israel interceptaron en aguas internacionales la Global Flotilla Sumud, una misión humanitaria que intentaba romper el bloqueo naval a la Franja de Gaza, detuvieron a 430 activistas de más de 40 países. El gobierno israelí calificó a la flotilla como un "truco de relaciones públicas al servicio de Hamás".
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La polémica del Video
En las imágenes del video compartido por el ministro se mostraba a decenas de activistas arrodillados, maniatados y con la cabeza en el suelo en la cubierta de un barco militar, mientras sonaba el himno de Israel. El propio Ben Gvir aparecía sonriente ondeando una bandera israelí con el mensaje "Bienvenidos a Israel".
Tanto el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, como el Ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, criticaron duramente al ministro. Netanyahu declaró que el trato a los activistas "no se ajusta a los valores y normas de Israel" y ordenó su deportación "lo antes posible". Saar calificó la acción como una "vergonzosa exhibición" que echaba por tierra los esfuerzos profesionales de las FDI y otras agencias.
Horas después de la interceptación, el ministro Ben Gvir subió un video a sus redes sociales que desató la tormenta. En las imágenes, grabadas en la cubierta de un barco militar israelí, se observa a decenas de activistas arrodillados, con las manos atadas a la espalda y la cabeza inclinada hacia el suelo. Mientras los detenidos permanecen en esa posición, se escucha de fondo el himno nacional de Israel, Hatikvah.
Reacciones Internacionales
La publicación del video provocó una ola de críticas y acciones diplomáticas en varios países. Convocatorias a embajadores: Gobiernos como el de Italia, Francia y España convocaron a los representantes israelíes para expresar su "indignación" y pedir explicaciones por el "trato lesivo a la dignidad" de los detenidos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, calificó el trato de "monstruoso, indigno e inhumano".