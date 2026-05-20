Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

por derribo de aviones

EEUU acusó a Raúl Castro de conspiración para matar a estadounidenses

Raúl Castro fue acusado por un incidente de 1996 cuando la defensa aérea cubana derribó dos aviones tripulados por pilotos cubano estadounidenses.

Raúl Castro en La Habana.

Raúl Castro en La Habana.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó este miércoles la acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos aviones de la organización civil Hermanos al Rescate.

"Hoy anunciamos una acusación que imputa a Raúl Castro y a varias otras personas el cargo de conspiración para matar a nacionales de EEUU", declaró Blanche en rueda de prensa, donde agregó que los acusados encaran "delitos adicionales, incluyendo destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato".

En acto celebrado en la Torre de la Libertad, en la sureña ciudad de Miami, Blanche nombró a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro pilotos cubanoamericanos que murieron el 24 de febrero de 1996, cuando cazas militares cubanos derribaron a las avionetas que por entonces violaban con frecuencia el espacio aéreo de la isla.

Esperan por Raúl Castro

"Esperamos que él (Raúl Castro) comparezca aquí por voluntad propia o por otro medio y vaya a prisión", dijo Blanche, quien agregó que EEUU y su presidente, Donald Trump, "no olvidan, ni olvidarán, a sus ciudadanos".

En un comunicado aparte, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que el expresidente Raúl Castro y otros cinco oficiales se enfrentan a la pena máxima de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables de la acusación formal recién presentada.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la noticia en redes sociales, donde afirmó que la acusación contra su predecesor carecía de fundamento jurídico y buscaba justificar una eventual agresión militar de EEUU contra su país.

(Sputnik)

Te puede interesar