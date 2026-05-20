El fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confirmó este miércoles la acusación contra el expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos aviones de la organización civil Hermanos al Rescate.
por derribo de aviones
EEUU acusó a Raúl Castro de conspiración para matar a estadounidenses
Raúl Castro fue acusado por un incidente de 1996 cuando la defensa aérea cubana derribó dos aviones tripulados por pilotos cubano estadounidenses.