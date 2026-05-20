EEUU acusó a Raúl Castro de conspiración para matar a estadounidenses

Esperan por Raúl Castro

"Esperamos que él (Raúl Castro) comparezca aquí por voluntad propia o por otro medio y vaya a prisión", dijo Blanche, quien agregó que EEUU y su presidente, Donald Trump, "no olvidan, ni olvidarán, a sus ciudadanos".

En un comunicado aparte, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que el expresidente Raúl Castro y otros cinco oficiales se enfrentan a la pena máxima de muerte o cadena perpetua si son declarados culpables de la acusación formal recién presentada.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó a la noticia en redes sociales, donde afirmó que la acusación contra su predecesor carecía de fundamento jurídico y buscaba justificar una eventual agresión militar de EEUU contra su país.

(Sputnik)