A los 84 años falleció Jesse Jackson, histórica figura de los derechos civiles en EEUU

"Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió", concluye el mensaje.

Referente por los derechos

Pastor bautista, orador elocuente y activista incansable, Jackson fue un seguidor de la lucha iniciada en la década de 1960 por el reverendo Martin Luther King Jr., con quien trabajó estrechamente en campañas contra la segregación y por el derecho al voto.

Estuvo en Memphis en 1968 cuando King fue asesinado, un momento decisivo que marcó su compromiso permanente con la justicia racial.

El presidente de EEUU, Donald Trump, lamentó en redes sociales el deceso de Jackson, a quien definió como "un buen hombre, con mucha personalidad, determinación y astucia".

Extensa actividad

Nacido el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, en el segregado sur estadounidense, Jackson creció en un entorno de discriminación que moldeó su conciencia política.

Tras la muerte de King, emergió como uno de los líderes afroamericanos más influyentes del país, y en 1971 fundó Operation PUSH, germen de la Rainbow PUSH Coalition, una plataforma clave en la defensa de la equidad social y económica.

En 1984 lanzó su candidatura a la presidencia de EEUU con una campaña que movilizó a millones de votantes bajo la llamada "Coalición Arcoíris", una alianza de minorías raciales, trabajadores y sectores marginados que finalizó tercera en la Convención Demócrata.

En 1988 repitió sus aspiraciones y logró victorias en varias primarias, y aunque finalmente Michael Dukakis ganó la nominación demócrata, Jackson consolidó el peso político de los votantes afroestadounidenses.

Más allá de la política interna, Jackson desempeñó un papel destacado en misiones humanitarias internacionales, mediando en la liberación de prisioneros y rehenes en diversos países, lo que reforzó su perfil como figura de alcance global.

En 2017 anunció que padecía la enfermedad de Parkinson, y posteriormente enfrentó un deterioro progresivo de su salud, lo que redujo su presencia pública en los últimos años.

(Sputnik)