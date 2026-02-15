Carnaval: la séptima etapa tendrá una sorpresa sobre el Teatro de Verano

A La Bartola (Murga)

Es uno de los textos más interesante de la categoría, que aborda de manera profunda varias temáticas. Su objetivo está en mejorar a nivel coral para quedar a la espera por ser una de las diez privilegiadas en estar nuevamente en el Teatro de Verano.

Queso Magro (Murga)

La murga láctea tiene un espectáculo sumamente interesante que la coloca como una candidata a meterse en la liguilla, pero esta noche deberá sacarle todo el potencial al texto para confirmar su presencia.

Adams (Parodistas)

Luego de una primera rueda fallida, Adams subirá a su segunda rueda con una sorpresa, la presencia de un actor que supo salir en el conjunto y que si bien no fue parte del plantel en la primera rueda, estaba inscripto por lo que subirá a actuar con los parodistas que buscan un lugar en las finales.