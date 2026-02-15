Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | Queso Magro | Adams

regreso de un histórico

Carnaval: la séptima etapa tendrá una sorpresa sobre el Teatro de Verano

Integración (Soc. de Negros y Lubolos), A La Bartola (Murga), Queso Magro (Murga) y Adams (Parodistas) actuarán en el Teatro de Verano.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
La séptima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, promete un gran atractivo con cuatro espectáculos que en su primera pasada por el Teatro de Verano, dejaron sensaciones más que interesantes. Además, habrá una sorpresa por parte de un conjunto para el público presente.

  • 20:30 - Integración (Soc. de Negros y Lubolos)
  • 21:50 - A La Bartola (Murga)
  • 23:05 - Queso Magro (Murga)
  • 00:15 - Adams (Parodistas)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Integración (Soc. de Negros y Lubolos)

Tuvieron una primera vuelta muy interesante, con un espectáculo que rodó correctamente. Esta noche deberá mejorar su actuación para asegurar su lugar en la liguilla a la espera de sus rivales.

A La Bartola (Murga)

Es uno de los textos más interesante de la categoría, que aborda de manera profunda varias temáticas. Su objetivo está en mejorar a nivel coral para quedar a la espera por ser una de las diez privilegiadas en estar nuevamente en el Teatro de Verano.

Queso Magro (Murga)

La murga láctea tiene un espectáculo sumamente interesante que la coloca como una candidata a meterse en la liguilla, pero esta noche deberá sacarle todo el potencial al texto para confirmar su presencia.

Adams (Parodistas)

Luego de una primera rueda fallida, Adams subirá a su segunda rueda con una sorpresa, la presencia de un actor que supo salir en el conjunto y que si bien no fue parte del plantel en la primera rueda, estaba inscripto por lo que subirá a actuar con los parodistas que buscan un lugar en las finales.

