La séptima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, promete un gran atractivo con cuatro espectáculos que en su primera pasada por el Teatro de Verano, dejaron sensaciones más que interesantes. Además, habrá una sorpresa por parte de un conjunto para el público presente.
regreso de un histórico
Carnaval: la séptima etapa tendrá una sorpresa sobre el Teatro de Verano
Integración (Soc. de Negros y Lubolos), A La Bartola (Murga), Queso Magro (Murga) y Adams (Parodistas) actuarán en el Teatro de Verano.