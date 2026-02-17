Hacete socio para acceder a este contenido

Política oficialismo | comisión | Cardama

En el Senado

Oficialismo se anticipó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora por Cardama

Mientras los partidos de la oposición juntaban apoyos para promover una comisión en Diputados, el oficialismo presentó la moción para crear una en el Senado.

Por Redacción Caras y Caretas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se anticipó a la Coalición Multicolor y este martes 17 de febrero, el senador del oficialismo, Sebastián Sabini, presentó una moción ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse, para crear una comisión pre-investigadora por el caso Cardama.

El legislador del FA planteó a la presidenta de la Cámara Alta que se estudien los méritos para la instalación creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de "aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero español Cardama".

Argumentos del FA para investigar todo el proceso de Cardama en el Senado

En la moción, a la que accedió Caras y Caretas, Sabini justifica que "teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías".

Además, la solicitud presentada por el senador del FA señala una serie de incumplimientos por parte del astillero que quedaron plasmados en el informe del auditoria realizada por la certificadora belga Bureau Veritas.

"De constatarse veracidad en todos o en algunos de los puntos antes mencionados, el país queda expuesto a pérdidas cuantiosas, materiales e institucionales, porque cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate ya no es técnico: pasa a ser institucional y de responsabilidad porque falla el sistema de protección del Estado", detalla la moción.

Preinvestigadora Cardama

Por su parte, desde la oposición cuestionan la decisión de rescindir el contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi y señalan "opacidad" en el proceso de denuncia al astillero, motivo por el cual, la bancada de la Coalición Multicolor estaba definiendo detalles para crear de una comisión pre-investigadora en la Cámara de Diputados, la cual sería apoyada por Cabildo Abierto, siempre y cuando se investigue "todo el proceso", advirtió ayer el diputado Álvaro Perrone.

