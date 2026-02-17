Oficialismo se anticipó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora por Cardama

Además, la solicitud presentada por el senador del FA señala una serie de incumplimientos por parte del astillero que quedaron plasmados en el informe del auditoria realizada por la certificadora belga Bureau Veritas.

"De constatarse veracidad en todos o en algunos de los puntos antes mencionados, el país queda expuesto a pérdidas cuantiosas, materiales e institucionales, porque cuando en un contrato estratégico se produce un encadenamiento de incumplimientos esenciales, el debate ya no es técnico: pasa a ser institucional y de responsabilidad porque falla el sistema de protección del Estado", detalla la moción.

Preinvestigadora Cardama

Por su parte, desde la oposición cuestionan la decisión de rescindir el contrato por parte del gobierno de Yamandú Orsi y señalan "opacidad" en el proceso de denuncia al astillero, motivo por el cual, la bancada de la Coalición Multicolor estaba definiendo detalles para crear de una comisión pre-investigadora en la Cámara de Diputados, la cual sería apoyada por Cabildo Abierto, siempre y cuando se investigue "todo el proceso", advirtió ayer el diputado Álvaro Perrone.