La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se anticipó a la Coalición Multicolor y este martes 17 de febrero, el senador del oficialismo, Sebastián Sabini, presentó una moción ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse, para crear una comisión pre-investigadora por el caso Cardama.
En el Senado
Oficialismo se anticipó a la oposición y presentó moción para crear preinvestigadora por Cardama
Mientras los partidos de la oposición juntaban apoyos para promover una comisión en Diputados, el oficialismo presentó la moción para crear una en el Senado.