Deportes Ignacio Alonso | DirecTV |

Adivina, adivinador...

¿Por qué Ignacio Alonso favorece a la multinacional DirecTV y perjudica a Antel?

La decisión de Ignacio Alonso perjudicó a Antel y benefició a la multinacional DirecTV.

Levante la mano el que impidió que Antel transmita el fútbol uruguayo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La decisión del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, impidió este fin de semana que la transmisión del fútbol uruguayo llegue a la gente a través de las pantallas de Antel, uno de los principales auspiciantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y favoreció a DirecTV.

AUF beneficia a DirecTV

La AUF únicamente autoriza la transmisión que se realiza a través de Disney+ lo que beneficia a DirecTV y perjudica al Ente Estatal.

La decisión tomó por sorpresa a los miles de seguidores del fútbol uruguayo que se quedaron sin ver los partidos, pese que hasta ahora no habían tenido ningún inconveniente.

Es más extraño aún si se considera que Antel es un aliado estratégico y patrocinador destacado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con fuerte presencia en el fútbol local y la selección, además de colaborar en la infraestructura tecnológica del Estadio Centenario.

"La transmisión que se emite por ANTEL TV no estará autorizada", afirmaron desde la AUF y negaron la transmisión de los juegos de este fin de semana.

Los usuarios de Antel se expresaron por las redes con conceptos como estos:

-"Espero que ANTEL no se deje meter el peso por este payaso".

-"El futbol no es de Alonso, es de los clubes".

-"¿Tendrá algo que ver por la reunión que tuvo con Orsi?".

-"Que le saquen todo el apoyo a la AUF y que se pongan publicidad de un carrito de panchos!"

- "...Sin saber de nada pero acá ahí algo de por medio y algo raro...".

-"Que divino como los blancos se abren de piernas ante las empresas extranjeras antes que nuestra propia empresa de telecomunicaciones…".

