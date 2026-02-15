¿Por qué Ignacio Alonso favorece a la multinacional DirecTV y perjudica a Antel?

Es más extraño aún si se considera que Antel es un aliado estratégico y patrocinador destacado de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con fuerte presencia en el fútbol local y la selección, además de colaborar en la infraestructura tecnológica del Estadio Centenario.

"La transmisión que se emite por ANTEL TV no estará autorizada", afirmaron desde la AUF y negaron la transmisión de los juegos de este fin de semana.

Los usuarios de Antel se expresaron por las redes con conceptos como estos:

-"Espero que ANTEL no se deje meter el peso por este payaso".

-"El futbol no es de Alonso, es de los clubes".

-"¿Tendrá algo que ver por la reunión que tuvo con Orsi?".

-"Que le saquen todo el apoyo a la AUF y que se pongan publicidad de un carrito de panchos!"

- "...Sin saber de nada pero acá ahí algo de por medio y algo raro...".

-"Que divino como los blancos se abren de piernas ante las empresas extranjeras antes que nuestra propia empresa de telecomunicaciones…".