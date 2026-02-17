Aprobaron instalación de preinvestigadora por caso Cardama solicitada por el FA

Será instalada este miércoles a las 8.30 y tiene un plazo de 48 horas para expedirse en torno a la conveniencia de instalar una comisión investigadora. Este plazo vence el viernes a las 8.30.

Sabini y la comisión

La solicitud fue cursada este martes 17 de febrero por el senador del oficialismo, Sebastián Sabini, que presentó una moción ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse.

Sabini planteó a la presidenta de la Cámara Alta que se estudien los méritos para la instalación creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de "aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero español Cardama".

En la moción, a la que accedió Caras y Caretas, Sabini justifica que "teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías".

Además, la solicitud presentada por el senador del FA señala una serie de incumplimientos por parte del astillero que quedaron plasmados en el informe del auditoria realizada por la certificadora belga Bureau Veritas.