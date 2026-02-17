Hacete socio para acceder a este contenido

Aprobaron instalación de preinvestigadora por caso Cardama solicitada por el FA

La preinvestigadora fue solicitada por la bancada de senadores del FA, anticipándose de esa manera a la intención de la oposición.

La comisión tiene el cometido de informar sobre la entidad de la denuncia presentada por el senador Sebastián Sabini, a fin de aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

Dicha comisión estará integrada por los senadores frenteamplistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta y la nacionalista Graciela Bianchi. Deberán recibir al miembro denunciante, que presentará la pruebas que motivaron la solicitud de una comisión investigadora.

Será instalada este miércoles a las 8.30 y tiene un plazo de 48 horas para expedirse en torno a la conveniencia de instalar una comisión investigadora. Este plazo vence el viernes a las 8.30.

Sabini y la comisión

La solicitud fue cursada este martes 17 de febrero por el senador del oficialismo, Sebastián Sabini, que presentó una moción ante la presidenta del Senado, Carolina Cosse.

Sabini planteó a la presidenta de la Cámara Alta que se estudien los méritos para la instalación creación de una Comisión Investigadora con el objetivo de "aclarar todos los hechos y procedimientos relacionados al contrato suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el astillero español Cardama".

En la moción, a la que accedió Caras y Caretas, Sabini justifica que "teniendo presente que el prestigio institucional de nuestro país se ha visto claramente afectado por la presunta comisión de un fraude contra el Estado, así como las irregularidades verificadas sobre el proceso de constitución y mantenimiento de las garantías".

Además, la solicitud presentada por el senador del FA señala una serie de incumplimientos por parte del astillero que quedaron plasmados en el informe del auditoria realizada por la certificadora belga Bureau Veritas.

