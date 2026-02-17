Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Imposible | Italia | teatro

Estreno 5 de marzo

"Imposible": memoria, traición y resistencia sobre las tablas

Ambientada en una Italia convulsa, Imposible sigue la historia de un revolucionario encarcelado junto a su organización, obligado a enfrentar no solo la maquinaria judicial sino también el peso de una traición.

Imposible en Teatro El Tinglado

Imposible en Teatro El Tinglado

 A_Persichetti
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El 5 de marzo se estrena en Teatro El Tinglado "Imposible", adaptación del texto de Erri de Luca dirigida por Sergio Dotta. Con actuaciones de Walter Rey y Marcelo Ricci, la obra indaga en los dilemas éticos de una generación marcada por la lucha política en la Italia de los años 80.

Entre el interrogatorio y la intimidad

Ambientada en una Italia convulsa, Imposible sigue la historia de un revolucionario encarcelado junto a su organización, obligado a enfrentar no solo la maquinaria judicial sino también el peso de una traición. La estructura dramática alterna dos planos: la tensión dialéctica de los interrogatorios con el fiscal y la fragilidad de las cartas que el protagonista escribe a su esposa desde el calabozo.

En ese cruce de voces se construye una reflexión sobre la memoria, la lealtad y las consecuencias de sostener ideales en contextos extremos. La palabra, afilada y poética, se convierte en territorio de resistencia y también en espacio de duda. La adaptación profundiza así en los dilemas morales de una época atravesada por la violencia política y las fracturas ideológicas.

Trayectorias que sostienen la escena

La dirección de Sergio Dotta dialoga con un elenco de sólida trayectoria. Walter Rey, integrante estable de Teatro El Galpón, aporta décadas de experiencia como actor, director y docente, con reconocimientos que incluyen múltiples nominaciones y premios Florencio. Marcelo Ricci, por su parte, suma una carrera vinculada a proyectos de fuerte contenido artístico y social, tanto en teatro como en audiovisual.

Funciones y localidades

El estreno será el jueves 5 de marzo, con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas. Las localidades, a $600, están disponibles en Red Tickets y en boletería de la sala, con bonificaciones para diversos colectivos. Una propuesta que invita a pensar el pasado reciente desde la potencia viva del teatro.

LA DIARIA IMPOSIBLE (1200 x 700 px)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar