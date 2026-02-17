El 5 de marzo se estrena en Teatro El Tinglado "Imposible", adaptación del texto de Erri de Luca dirigida por Sergio Dotta. Con actuaciones de Walter Rey y Marcelo Ricci, la obra indaga en los dilemas éticos de una generación marcada por la lucha política en la Italia de los años 80.
Estreno 5 de marzo
"Imposible": memoria, traición y resistencia sobre las tablas
Ambientada en una Italia convulsa, Imposible sigue la historia de un revolucionario encarcelado junto a su organización, obligado a enfrentar no solo la maquinaria judicial sino también el peso de una traición.