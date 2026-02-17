"Imposible": memoria, traición y resistencia sobre las tablas

Trayectorias que sostienen la escena

La dirección de Sergio Dotta dialoga con un elenco de sólida trayectoria. Walter Rey, integrante estable de Teatro El Galpón, aporta décadas de experiencia como actor, director y docente, con reconocimientos que incluyen múltiples nominaciones y premios Florencio. Marcelo Ricci, por su parte, suma una carrera vinculada a proyectos de fuerte contenido artístico y social, tanto en teatro como en audiovisual.

Funciones y localidades

El estreno será el jueves 5 de marzo, con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas. Las localidades, a $600, están disponibles en Red Tickets y en boletería de la sala, con bonificaciones para diversos colectivos. Una propuesta que invita a pensar el pasado reciente desde la potencia viva del teatro.