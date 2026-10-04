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Brasil: Bolsonaro "picó" en punta pero el escrutinio recién comienza

Cuando se lleva escrutado el 7% de los circuitos electorales en Brasil, Bolsonaro recoge el 50,7% de los votos y el líder de la izquierda obtiene el 40, 95%.

Bolsonaro primero, pero recién empezó el conteo.

Bolsonaro primero, pero recién empezó el conteo.

 Imagen tomada de X
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Por Redacción Caras y Caretas

El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro lidera el conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, seguido del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según datos del Tribunal Superior Electoral. Unos 158,7 millones de personas estaban habilitadas este domingo para votar en estos comicios.

Cuando se lleva escrutado el siete por ciento de los circuitos electorales, Bolsonaro recoge el 50,7% de los votos y el líder de la izquierda obtiene el 40, 95%.

Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtiene el 50% más uno de los votos válidos, los dos más votados disputarán una segunda vuelta el domingo 25 de octubre.

Además de votar al presidente para el período 2027-2031, los brasileños también elegirán a sus representantes en el Congreso Nacional: se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados y dos tercios de los representantes del Senado (53 senadores).

(Sputnik)

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