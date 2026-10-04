El candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro lidera el conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, seguido del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según datos del Tribunal Superior Electoral. Unos 158,7 millones de personas estaban habilitadas este domingo para votar en estos comicios.
elecciones
Brasil: Bolsonaro "picó" en punta pero el escrutinio recién comienza
Cuando se lleva escrutado el 7% de los circuitos electorales en Brasil, Bolsonaro recoge el 50,7% de los votos y el líder de la izquierda obtiene el 40, 95%.