Sábado: sol y temperaturas de hasta 30 °C

Para este sábado 28 de noviembre, Inumet pronostica una jornada mayormente soleada en Uruguay, con cielo claro y algo nuboso tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.

Las temperaturas previstas se ubican entre los 15 °C de mínima y los 30 °C de máxima en el pronóstico oficial.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada cálida, con escasa nubosidad y condiciones favorables para las actividades al aire libre. El viento soplará inicialmente del norte, con velocidades de entre 20 y 30 km/h, aunque durante algunos períodos será variable y de menor intensidad.

Hacia la tarde y la noche volverá a afirmarse del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Domingo: continuará el calor y habrá escasa nubosidad

El domingo 29 de noviembre se mantendrá la tendencia de buen tiempo, aunque las temperaturas serán algo más elevadas.

Según Inumet, se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C, con cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada.

En Montevideo y el área metropolitana se prevé una tarde calurosa, con temperaturas cercanas a los 30 °C. El viento comenzará soplando del norte y posteriormente rotará hacia el sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por el momento, no se prevén precipitaciones significativas para esta jornada.

Lunes: seguirá el calor, con máximas de hasta 32 °C

El lunes 30 de noviembre continuará el predominio de temperaturas elevadas.

Inumet pronostica una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C, con cielo claro y algo nuboso durante la mañana. También podrían registrarse neblinas en algunas zonas.

Durante la tarde y la noche aumentará parcialmente la nubosidad, mientras que el viento soplará del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Será otra jornada de ambiente cálido, especialmente en el norte y el litoral del país.

Martes: aumenta la inestabilidad y vuelven las lluvias

El martes 1.º de diciembre marcará un cambio en las condiciones meteorológicas.

Las previsiones extendidas comienzan a mostrar un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de precipitaciones, con posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas todavía podrían alcanzar los 28 °C, antes de un cambio más pronunciado de las condiciones.

La evolución de este escenario deberá seguirse especialmente durante las próximas actualizaciones, ya que todavía puede haber modificaciones en la distribución e intensidad de las precipitaciones.

Miércoles: descenso de temperatura y viento

Para el miércoles 2 de diciembre se espera un ambiente más fresco, luego del calor de las jornadas anteriores.

Las previsiones meteorológicas indican una disminución de las temperaturas, con máximas cercanas a los 24 °C en Montevideo. También se prevén vientos más intensos y una posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas.

Hacia la tarde se espera una mejora gradual, con disminución de la nubosidad.

Jueves y viernes: vuelve el tiempo estable

El jueves 3 de diciembre se perfila como una jornada mayormente soleada, con temperaturas más moderadas. En Montevideo se esperan registros aproximados de entre 10 °C y 22 °C.

Para el viernes 4, en tanto, se anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 26 °C y predominio del sol durante buena parte del día.