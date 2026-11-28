Uruguay tendrá un fin de semana con condiciones mayormente estables, abundante presencia de sol y temperaturas que superarán los 30 °C en distintas regiones. El calor será uno de los principales protagonistas de las próximas jornadas, aunque las previsiones meteorológicas anticipan un cambio de tiempo hacia el comienzo de diciembre.
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De acuerdo con la actualización del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este sábado 28 de noviembre se presentará con cielo claro y algo nuboso, mientras que el domingo continuará con características similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 °C, con registros superiores en algunas zonas del territorio.
La estabilidad se mantendrá durante buena parte del lunes, cuando las máximas podrían llegar a los 32 °C. No obstante, para el martes 1.º de diciembre aumenta la probabilidad de precipitaciones y tormentas, un escenario que podría estar acompañado de un descenso posterior de las temperaturas.
Sábado: sol y temperaturas de hasta 30 °C
Para este sábado 28 de noviembre, Inumet pronostica una jornada mayormente soleada en Uruguay, con cielo claro y algo nuboso tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.
Las temperaturas previstas se ubican entre los 15 °C de mínima y los 30 °C de máxima en el pronóstico oficial.
En Montevideo y el área metropolitana se espera una jornada cálida, con escasa nubosidad y condiciones favorables para las actividades al aire libre. El viento soplará inicialmente del norte, con velocidades de entre 20 y 30 km/h, aunque durante algunos períodos será variable y de menor intensidad.
Hacia la tarde y la noche volverá a afirmarse del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.
Domingo: continuará el calor y habrá escasa nubosidad
El domingo 29 de noviembre se mantendrá la tendencia de buen tiempo, aunque las temperaturas serán algo más elevadas.
Según Inumet, se espera una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C, con cielo claro y algo nuboso durante toda la jornada.
En Montevideo y el área metropolitana se prevé una tarde calurosa, con temperaturas cercanas a los 30 °C. El viento comenzará soplando del norte y posteriormente rotará hacia el sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Por el momento, no se prevén precipitaciones significativas para esta jornada.
Lunes: seguirá el calor, con máximas de hasta 32 °C
El lunes 30 de noviembre continuará el predominio de temperaturas elevadas.
Inumet pronostica una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C, con cielo claro y algo nuboso durante la mañana. También podrían registrarse neblinas en algunas zonas.
Durante la tarde y la noche aumentará parcialmente la nubosidad, mientras que el viento soplará del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.
Será otra jornada de ambiente cálido, especialmente en el norte y el litoral del país.
Martes: aumenta la inestabilidad y vuelven las lluvias
El martes 1.º de diciembre marcará un cambio en las condiciones meteorológicas.
Las previsiones extendidas comienzan a mostrar un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de precipitaciones, con posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas todavía podrían alcanzar los 28 °C, antes de un cambio más pronunciado de las condiciones.
La evolución de este escenario deberá seguirse especialmente durante las próximas actualizaciones, ya que todavía puede haber modificaciones en la distribución e intensidad de las precipitaciones.
Miércoles: descenso de temperatura y viento
Para el miércoles 2 de diciembre se espera un ambiente más fresco, luego del calor de las jornadas anteriores.
Las previsiones meteorológicas indican una disminución de las temperaturas, con máximas cercanas a los 24 °C en Montevideo. También se prevén vientos más intensos y una posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas.
Hacia la tarde se espera una mejora gradual, con disminución de la nubosidad.
Jueves y viernes: vuelve el tiempo estable
El jueves 3 de diciembre se perfila como una jornada mayormente soleada, con temperaturas más moderadas. En Montevideo se esperan registros aproximados de entre 10 °C y 22 °C.
Para el viernes 4, en tanto, se anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 26 °C y predominio del sol durante buena parte del día.