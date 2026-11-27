A una de las detenidas de marzo de 1972 —a quien la Fiscalía quiere preservar su identidad— la subieron a una camioneta y en el trayecto comenzaron a pisarla y golpearla. Fue puesta de plantón mientras la apuntaban con una bayoneta, sin recibir alimentos ni agua, además de ser golpeada en los senos y otras partes del cuerpo. Los interrogadores efectuaron tocamientos en sus partes íntimas mientras pretendían que admitiera que tenía armas en su casa y que había participado en secuestros. Como partícipes de los tormentos infligidos reconoció al teniente Burlón, al teniente Menotti Ortíz, al capitán Martínez y al oficial Varela, quienes además dirigían y ordenaban a los soldados realizar diferentes apremios. Según la investigación, los detenidos fueron sometidos a plantones, desnudez, golpizas, submarino, picana eléctrica, caballete, privación del sueño, de alimentación y de agua, así como a intensos interrogatorios, que en el caso de las mujeres era acompañando de manoseos y violencia sexual que incluyó a mujeres embarazadas o que habían dado a luz recientemente.

Responsables de las detenciones ilegítimas

Al frente de las detenciones e interrogatorios bajo torturas estuvieron, entre otros, el imputado Héctor Danilo Varela, teniente 2º de la Prefectura Nacional Naval, exsubprefecto del Puerto de Bella Unión, y el imputado Abayubá Burlón Correa, teniente 2° del Regimiento de Caballería Mecanizada N.º 10. La acusación sostiene que el exoficial Burlón participó en abusos sexuales contra las detenidas. Además, el fiscal Perciballe identificó como responsables al oficial Rubén Orosmán Martínez, quien falleció en el marco de la investigación; al teniente coronel Carlos J. Barrios (fallecido), jefe del Regimiento de Caballería Mecanizada N.º 10; al capitán Menotti Ortíz del Puerto (fallecido), jefe del Destacamento de Bella Unión, así como al subcomisario Ramón Bravo (fallecido), de la Jefatura de Artigas.

El fiscal Perciballe subrayó que “sin lugar a dudas, actuaron otros oficiales y soldados del Regimiento”, pero sostuvo que “en algunos casos no se ha podido reunir evidencias para su imputación”. En mayo de 1972, cuando se perpetró uno de los siete operativos, fue detenida una adolescente de 17 años de edad por el teniente Danilo Varela. La subieron a un jeep de la Marina y la trasladaron al destacamento del Regimiento de Caballería N.° 10 de Bella Unión. Fue objeto de interrogatorios para que admitiera su pertenencia al MLN-T y aportara información sobre su hermano. Una noche, próximo a las dos de la madrugada, un grupo de militares la encapucharon y la llevaron a un lugar donde había un camastro, la ataron a él y la violaron. Reconoció como responsables de sus tormentos al capitán Ortíz, al comisario Bravo, al capitán Burlón y al capitán Martínez. También en mayo de 1972 fue detenido Ángel María Díaz Pérez, cuando tenía 21 años de edad; fue detenido por su militancia sindical en la UTAA, en la vía pública, por policías que lo llevaron al Destacamento del Regimiento de Caballería Mecanizada N.º 10 de Bella Unión. Al llegar a la unidad militar, lo desnudaron, lo pusieron contra la pared y lo azuzaron con perros. Fue puesto de plantón, sujeto a golpizas y choques eléctricos en las muñecas, al tiempo que era sometido a intensos interrogatorios. Los primeros días no recibió ni agua ni alimentos. Estuvo detenido junto a Edgar Itte, quien estaba a su lado durante los plantones y se caían al no soportar la posición. En ese momento había decenas de personas detenidas junto a él, entre ellos, el médico Doufur, Salomé Silva, Rafael Wins, Vidal, Nelson Pinto y Luis Bravo. Reconoció como partícipes de sus tormentos al capitán Martínez y al teniente Burlón.

Otro de los detenidos fue Salomé Silva, de 23 años de edad, cañero que militaba en el sindicato de la UTAA. Al llegar al Regimiento lo subieron a un helicóptero para recorrer los campos de la zona e indicar dónde estaban las tatuceras y, si no respondía, lo amenazaban con tirarlo al vacío. Junto a él identificó a otros dos detenidos. Reconoció como partícipes en sus tormentos al capitán Martínez, al teniente Ortíz y al comisario Bravo.

Otra de las mujeres detenidas tenía 22 años de edad. Falleció durante la investigación de Fiscalía. Había sido detenida en junio de 1972. En una oportunidad le exhibieron una persona colgada y le dijeron “ese reo es tu marido”, aunque el deterioro de la mujer no le había permitido reconocerlo. Luego la condujeron a otro lugar del destacamento, la pusieron contra una pared y vio cómo bajaban con una roldana a su hermano menor, para sumergirlo en un tanque de agua.

También fue detenido Ricardo Nereo Salsamendi Cunha, de 27 años edad, en junio de 1972. Vivía en la ciudad Bella Unión y trabajaba en una fábrica de pastas propiedad de su familia, era militante del Frente Amplio, en la lista 99 de Zelmar Michelini, y tenía contacto con la UTAA porque colaboraba donando pastas de la fábrica y dando clases de historia. Lo llevaron al Destacamento del Regimiento de Caballería N.º 10 de Bella Unión y lo golpearon con una bolsa de arena en toda la parte anterior del cuerpo y en la boca, lo privaron de alimentos y agua. También identificó al capitán Ortíz, al teniente Burlón y a Varela —a quienes conocía de Bella Unión—, una persona llamada De los Santos y un policía de apellido Bravo.

Lo que pasó después de la ley que habilitó a la Justicia militar

Entre agosto y noviembre de 1972 se perpetraron nuevos operativos, pero ahora amparados por el Decreto 463/972 de fecha 30 de junio de 1972. José Ignacio Moreira Vallejos fue detenido en su casa y lo llevaron a un lugar donde le ataron las piernas con una cadena y, mediante una roldana, lo introdujeron en un tacho con agua, encapuchado.

Luego lo pusieron en un caballete de hierro, le ataron una piedra en cada pierna, lo sentaron en el filo, con las manos para arriba, y en esa posición lo dejaron varias horas.

En ese contexto de detenciones de simpatizantes o integrantes del MLN-T, o quienes la fuerzas conjuntas visualizaban como tales, el 19 de junio de 1972 fueron detenidos Héctor Cardozo Escobar, de 17 años de edad, sin militancia política, y Miguel Ángel Cuello Santana, de 21 años de edad, simpatizante del MLN-T. El teniente Abayubá Burlón dispuso que fueran trasladados al Destacamento de Bella Unión. En la noche del 29 de junio de 1972, Cuello, en su delirio y ante el estímulo de los soldados que le decían que se fuera, caminó unos pasos y le dispararon por la espalda, provocándole la muerte.

El soldado que le disparó a Cuello todavía no se pudo identificar. Las víctimas que declararon ante el fiscal Ricardo Perciballe deberán hacerlo ante la Justicia durante la audiencia que deba dirimir sobre la acusación por la causa de torturas en Bella Unión.