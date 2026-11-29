Entre el resto de fuerzas políticas, la coalición de izquierda Frente Amplio obtendría entre 10 y 11 escaños.

En el PSOE hay esperanza

El PSOE ha asegurado este domingo que con los datos de participación conocidos hasta el momento, un 68,02 % a las 18 horas, las encuestas publicadas hasta el momento han quedado desactualizadas.

Fuentes de la Ejecutiva socialista han explicado que ninguno de los sondeos contemplaban una participación tan alta y que por tanto se ha entrado en un terreno que nadie contemplaba.

Aunque ven posible que se cumpla la meta marcada por el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, de un 75 % de participación para reeditar el Ejecutivo progresista, han pedido prudencia porque desconocen a qué bloque puede beneficiar esta participación.

En ese sentido, han apuntado a que los datos publicados son de participación, no de escrutinio.

Elecciones anticipadas

Los comicios anticipados se celebraron este domingo en España. Tras el cierre de los colegios electorales en la mayor parte de la península, comenzó el recuento de votos. Los resultados oficiales preliminares serán publicados por el Ministerio del Interior del país a medida que se procesen las papeletas.

El recuento definitivo corresponderá a las Juntas Electorales Provinciales, que lo realizarán del 4 al 7 de diciembre, revisando las actas de cada mesa e incorporando el voto del extranjero.

Las nuevas Cámaras se constituirán el próximo 23 de diciembre.

(Con información de Sputnik y EFE)