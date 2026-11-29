Las elecciones en España consiguieron la participación más alta a esa hora en unas elecciones generales desde la recuperación de la democracia. El anterior récord a las 18:00 era el 63,45 % de las generales de marzo de 1996, que hoy se supera en 4,71 puntos. En las citas más recientes con mucha movilización, la participación a esa hora fue del 60,95 % en 2008 y del 60,75 % en abril de 2019.