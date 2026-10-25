Brasil: ante la falta de transporte, la Justicia Electoral extiende dos horas el horario de votación

"Hemos presentado una petición al Tribunal Superior Electoral (TSE) (…) tienen que prorrogar ese horario electoral para no permitir que las personas que fueron perjudicadas por la mañana por el partidismo de algunos empresarios, sean perjudicados", afirmó el mandatario y candidato presidencial en declaraciones a la prensa.

Ampliar horario

El equipo de campaña de Lula pidió que el horario se amplíe en dos horas para que puedan votar, aunque legalmente los colegios horarios deberían cerrar a las 20:00 GMT.

"Queremos unas elecciones honestas; si todo el mundo es honesto todo el mundo acata el resultado, pero no permitiremos que haya robo", advirtió Lula.

A lo largo del día, pero especialmente por la tarde, han ido apareciendo problemas en el transporte público, que este domingo debería ser gratuito en todo el país para facilitar el voto.

Ha habido atrasos de horas, líneas de ómnibus que no han circulado y ciudades enteras sin transporte público, sobre todo en la región noreste del país, el principal feudo electoral de Lula.

La situación más grave se dio en el estado de Bahía, donde apenas circularon ómnibus en la capital, la ciudad de Salvador.

Arrestos

La justicia electoral de este estado ordenó el arresto inmediato del secretario de Movilidad del ayuntamiento de Salvador, Pablo Souza.

No obstante, el responsable del transporte de la ciudad se encuentra en viaje oficial en París, según informaciones recogidas por la prensa local.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar este domingo, en una de las elecciones más importantes y más reñidas de la historia reciente del gigante sudamericano.

(Sputnik)