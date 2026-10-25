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Brasil: ante la falta de transporte, la Justicia Electoral extiende dos horas el horario de votación

A lo largo del día, pero especialmente por la tarde, aparecieron problemas en el transporte público, que debería ser gratuito para facilitar el voto.

Más tiempo para votar en Brasil.

Más tiempo para votar en Brasil.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La jornada electoral en Brasil se vio marcada en algunas regiones por dificultades en el transporte público, razón por la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitó ampliar el horario electoral, lo que fue aceptado por el Supremo Tribunal Federal.

El juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin aceptó la petición y extendió dos horas el horario de votación. "Considerando la gravedad de los hechos narrados (…) y ante la urgencia evidente en la medida, determino la prórroga durante dos horas hasta las 19h, horario de Brasilia, el cierre de la recepción de votos en todas las secciones de todo Brasil, teniendo que cumplir la decisión el Tribunal Superior Electoral", estableció el juez.

Lula había pedido que la justicia electoral amplíe el horario legal para votar, debido a los relatos de problemas en el transporte público de varias ciudades del país, que habrían dificultado el voto de los electores.

"Hemos presentado una petición al Tribunal Superior Electoral (TSE) (…) tienen que prorrogar ese horario electoral para no permitir que las personas que fueron perjudicadas por la mañana por el partidismo de algunos empresarios, sean perjudicados", afirmó el mandatario y candidato presidencial en declaraciones a la prensa.

Ampliar horario

El equipo de campaña de Lula pidió que el horario se amplíe en dos horas para que puedan votar, aunque legalmente los colegios horarios deberían cerrar a las 20:00 GMT.

"Queremos unas elecciones honestas; si todo el mundo es honesto todo el mundo acata el resultado, pero no permitiremos que haya robo", advirtió Lula.

A lo largo del día, pero especialmente por la tarde, han ido apareciendo problemas en el transporte público, que este domingo debería ser gratuito en todo el país para facilitar el voto.

Ha habido atrasos de horas, líneas de ómnibus que no han circulado y ciudades enteras sin transporte público, sobre todo en la región noreste del país, el principal feudo electoral de Lula.

La situación más grave se dio en el estado de Bahía, donde apenas circularon ómnibus en la capital, la ciudad de Salvador.

Arrestos

La justicia electoral de este estado ordenó el arresto inmediato del secretario de Movilidad del ayuntamiento de Salvador, Pablo Souza.

No obstante, el responsable del transporte de la ciudad se encuentra en viaje oficial en París, según informaciones recogidas por la prensa local.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar este domingo, en una de las elecciones más importantes y más reñidas de la historia reciente del gigante sudamericano.

(Sputnik)

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