Minas Gerais, el Brasil en miniatura que define el camino de Lula y Bolsonaro a Planalto

El peso de los números

Minas es el segundo colegio electoral del país. En 2024 tenía más de 16,4 millones de electores, solo por detrás de São Paulo, con más de 34,4 millones. Ningún candidato puede darse el lujo de ignorarlo, y ambas campañas multiplicaron allí sus agendas en las últimas semanas.

Brasil en miniatura

Su peso simbólico no es solo demográfico. El estado reúne grandes centros urbanos e industriales como Belo Horizonte, Juiz de Fora e Ipatinga, polos del agronegocio y la minería, y zonas rurales con los mayores índices de pobreza. Esa mezcla se refleja en el mapa del voto. En la primera vuelta, Flávio dominó el Alto Paranaíba, el Triángulo, el Sur y el Centro-Oeste, mientras Lula se impuso en el Norte y en los valles del Jequitinhonha y del Mucuri. En la región central, donde está la Gran Belo Horizonte, Lula ganó en 86 municipios y Flávio en 71.

Una primera vuelta que dejó ventaja a Flávio Bolsonaro

Las encuestas previas anticipaban otro escenario. Un sondeo de Real Time Big Data de comienzos de octubre daba a Lula 42% y a Flávio 40% en el estado. Las urnas dijeron algo distinto: según BioBioChile, Flávio obtuvo cinco puntos de ventaja en Minas (48% frente a 43%). En votos absolutos, el candidato del PL sumó unos 588 mil sufragios más que Lula en el estado, cerca de un cuarto de la diferencia nacional de 2,2 millones, y revirtió el resultado de 2022 en 178 ciudades.

A nivel nacional, Flávio terminó con 47,03% de los votos válidos y Lula con 45,16%.

La batalla por los ausentes y los eliminados

Con el tablero así, las campañas apuestan a dos bolsas de votos. La presidenta del PT en Minas, Leninha, dijo que la prioridad es movilizar a quienes no votaron por ninguno de los dos y a los abstencionistas. El PL, por su parte, busca absorber a los electores de Zema, Caiado y Cury. La abstención fue un factor: en la primera vuelta no votó el 21,08% del padrón nacional, la mayor ausencia en elecciones generales desde 1998.

A nivel nacional, un sondeo de Datafolha tras la primera vuelta mostró que el 46% de quienes votaron por Cury, Santos, Caiado o Zema declaraba intención de votar por Flávio, y el 32% por Lula. En Minas, según las últimas proyecciones citadas por BioBioChile, la disputa sigue en empate técnico.