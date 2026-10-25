Lula votó y criticó a Bolsonaro: "Jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral"

"Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza", señaló. Y agregó: "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".
La visión de Bolsonaro
Apenas 20 minutos después de que abrieran los colegios electorales, a las 8, Flávio Bolsonaro fue a votar en Río de Janeiro, también acompañado por su esposa. “La vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”. El candidato del Partido Liberal llamó a los brasileños a participar de la elección: “Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, dijo.
La elección de este domingo será crucial más allá de Brasil: el resultado tendrá eco en todo un continente que lleva años girando a la derecha, alentado por Donald Trump. Tras la inesperada victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, con el 47% de los votos frente al 45% de Lula, las encuestas auguran un empate técnico.
La encuesta de Datafolha indicó un empate 50-50 entre Lula y Bolsonaro al contabilizar los votos válidos.