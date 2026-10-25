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Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

Lula votó y criticó a Bolsonaro: "Jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral"

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo Lula tras emitir su voto.

Lula votó y dijo que Bolsonaro no tiene moral.

Lula votó y dijo que Bolsonaro no tiene moral.
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En la ciudad de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, Lula se presentó a votar acompañado por su esposa. “Jamás imaginé que iba a disputar unas elecciones con alguien sin moral como Bolsonaro, que miente, se lo educó para mentir. Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial”, aseguró sobre su adversario en la segunda vuelta electoral.

Palabras de Lula

"Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo", dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.

"Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza", señaló. Y agregó: "Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones".

La visión de Bolsonaro

Apenas 20 minutos después de que abrieran los colegios electorales, a las 8, Flávio Bolsonaro fue a votar en Río de Janeiro, también acompañado por su esposa. “La vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”. El candidato del Partido Liberal llamó a los brasileños a participar de la elección: “Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, dijo.

La elección de este domingo será crucial más allá de Brasil: el resultado tendrá eco en todo un continente que lleva años girando a la derecha, alentado por Donald Trump. Tras la inesperada victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, con el 47% de los votos frente al 45% de Lula, las encuestas auguran un empate técnico.

La encuesta de Datafolha indicó un empate 50-50 entre Lula y Bolsonaro al contabilizar los votos válidos.

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