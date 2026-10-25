Comenzó el escrutinio y Lula lidera los primeros resultados frente a Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 57,66%, con 193.574 votos.

Flávio Bolsonaro (PL): 42,34%, con 142.169 votos.

Al momento de ese primer reporte, únicamente se había completado la totalización del 0,25% de las secciones electorales, equivalente a 1.225 de las 499.248 secciones.

Por lo tanto, se trata de resultados preliminares que pueden modificarse considerablemente a medida que avance el escrutinio.

Extendieron la votación en Brasil

Uno de los acontecimientos relevantes de la jornada fue la decisión judicial de extender el horario de votación hasta las 19:00, debido a dificultades en el transporte público que afectaron el desplazamiento de votantes.

Según informó la prensa brasileña, se registraron inconvenientes en ciudades de São Paulo, Bahía, Sergipe y Río de Janeiro.

La medida buscó garantizar que los ciudadanos afectados pudieran ejercer su derecho al voto.

Mientras tanto, la Justicia Electoral continuó con el proceso de recepción y procesamiento de los boletines de las urnas electrónicas.

Más de 158 millones de brasileños habilitados para votar

Según los datos oficiales, un total de 158.745.463 ciudadanos estaban habilitados para participar en la segunda vuelta de las elecciones generales de Brasil.

Además de elegir al próximo presidente de la República, los electores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins y el Distrito Federal también deben definir sus respectivas autoridades de gobierno.