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Sociedad

Maldito invierno

La primavera sigue en seguro de paro: el frío continuará esta semana

¿Primavera? nada de eso, el invierno se apropió de la última semana de octubre. Sigue el frío en los últimos días de octubre.

Llegamos al final de octubre u nada de primavera. El frìo continúa esta semana.&nbsp;

Llegamos al final de octubre u nada de primavera. El frìo continúa esta semana. 
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Por Redacción Caras y Caretas

Guardar las camperas fue prematuro porque la primavera sigue en seguro de paro. Se viene más frío. Una nueva masa de aire frío avanzará sobre el centro-sur de Brasil a comienzos de esta semana y hará descender las temperaturas en toda la región. Según advirtió Metsul, en algunas localidades fronterizas con Uruguay se esperan mínimas inferiores a 5 °C, con heladas aisladas y registros cercanos a los 0 °C.

Según Metsul, el ingreso de aire frío se sentirá entre este domingo 25 y el lunes 26 de octubre en Uruguay en los estadios brasileños de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo y Mato Grosso do Sul. En todos esos estados, las temperaturas máximas quedarán por debajo de lo habitual para esta época del año.

Frío menos intenso, pero igual de molesto

Aunque esta incursión será menos intensa que la del fin de semana anterior, que dejó heladas y temperaturas bajo cero en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, no pasará inadvertida. Las noches y las primeras horas de la mañana tendrán registros por debajo de lo normal para finales de octubre, con ese frío que agarra desprevenido a quien salió con la ropa de primavera.

Qué esperar en Uruguay

Las zonas limítrofes con Uruguay son las que más cerca estarán de los valores más bajos del pronóstico. Conviene seguir las actualizaciones de los servicios meteorológicos en los próximos días, sobre todo para quienes tienen cultivos o plantas sensibles a las heladas tardías, que en esta época pueden hacer daño.

Por ahora, la recomendación es simple: dejar la campera a mano un poco más. La primavera vuelve, pero sin apuro. Por ahora está en seguro de paro.

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