Guardar las camperas fue prematuro porque la primavera sigue en seguro de paro. Se viene más frío. Una nueva masa de aire frío avanzará sobre el centro-sur de Brasil a comienzos de esta semana y hará descender las temperaturas en toda la región. Según advirtió Metsul, en algunas localidades fronterizas con Uruguay se esperan mínimas inferiores a 5 °C, con heladas aisladas y registros cercanos a los 0 °C.
Maldito invierno
La primavera sigue en seguro de paro: el frío continuará esta semana
¿Primavera? nada de eso, el invierno se apropió de la última semana de octubre. Sigue el frío en los últimos días de octubre.