La primavera sigue en seguro de paro: el frío continuará esta semana

Qué esperar en Uruguay

Las zonas limítrofes con Uruguay son las que más cerca estarán de los valores más bajos del pronóstico. Conviene seguir las actualizaciones de los servicios meteorológicos en los próximos días, sobre todo para quienes tienen cultivos o plantas sensibles a las heladas tardías, que en esta época pueden hacer daño.

Por ahora, la recomendación es simple: dejar la campera a mano un poco más. La primavera vuelve, pero sin apuro. Por ahora está en seguro de paro.