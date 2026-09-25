Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

EEUU se prepara para una posible acción militar en Cuba, revela la cadena CBS

Un mensaje interno del Ejército fue revisado por el medio, pocos días después de que Trump aseverase que el sistema político cubano "va a caer".

CBS anuncia que EEUU prepara acción militar contra Cuba.

CBS anuncia que EEUU prepara acción militar contra Cuba.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Ejército de EEUU se está preparando para una posible acción militar contra Cuba, reportó CBS News este viernes, a tres días de que La Habana denunciara el discurso "arrogante, prepotente, injerencista" de Washington.

Un mensaje interno del Ejército revisado por el medio local, reveló que están examinando cuántas unidades podrían aportar al Comando Sur en un plazo de entre 90 y 120 días; en medio de los informes de escasez armamentística por el conflicto con Irán.

CBS indicó que la Reserva del Ejército de EEUU está examinando si puede proporcionar al Comando Sur del ejército fuerzas policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, según un mensaje interno del Ejército. Aunque el mensaje no hace referencia a Cuba, la solicitud es para una planificación militar continua dirigida a Cuba, según múltiples funcionarios de EE.UU. que hablaron con CBS News bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

No descartan ataque a Cuba

En el programa 'CBS Mornings', le preguntaron al reportero del propio medio, Charlie D'Agata, si estando involucrados en una guerra con Irán, EEUU podría también invadir Cuba, a lo que respondió: "Sí, potencialmente".

Esta información surge luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, calificara el martes a La Habana como "un Estado fallido" que "va a caer", en el marco de su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario estadounidense aseguró que su Administración busca "un cambio fundamental" en Cuba y reconoció que ejerce presión para ello, "la mayor a la que ha estado sometida jamás".

Sin justificación

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EEUU "nunca podrá encontrar justificación" para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela, en medio de reportes este viernes sobre preparativos del Ejército estadounidense en torno a Cuba.

Durante una entrevista con NBC News, consignada por la agencia española EFE, Rodríguez dijo no creer que Washington intente en el país caribeño un "secuestro de un presidente en ejercicio" como el que realizó contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, aunque insistió en que se toman "muy en serio las amenazas".

"Hemos adoptado medidas para aumentar nuestra capacidad defensiva con la participación de todo el pueblo. Pero el Gobierno de EEUU nunca podrá encontrar justificación ni motivo alguno para lanzar un ataque militar contra un pequeño país vecino que de ninguna manera representa una amenaza para su seguridad nacional", indicó.

(En base a RT y CBS News)

Te puede interesar