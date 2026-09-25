EEUU se prepara para una posible acción militar en Cuba, revela la cadena CBS

No descartan ataque a Cuba

En el programa 'CBS Mornings', le preguntaron al reportero del propio medio, Charlie D'Agata, si estando involucrados en una guerra con Irán, EEUU podría también invadir Cuba, a lo que respondió: "Sí, potencialmente".

Esta información surge luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, calificara el martes a La Habana como "un Estado fallido" que "va a caer", en el marco de su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario estadounidense aseguró que su Administración busca "un cambio fundamental" en Cuba y reconoció que ejerce presión para ello, "la mayor a la que ha estado sometida jamás".

Sin justificación

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que EEUU "nunca podrá encontrar justificación" para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela, en medio de reportes este viernes sobre preparativos del Ejército estadounidense en torno a Cuba.

Durante una entrevista con NBC News, consignada por la agencia española EFE, Rodríguez dijo no creer que Washington intente en el país caribeño un "secuestro de un presidente en ejercicio" como el que realizó contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, aunque insistió en que se toman "muy en serio las amenazas".

"Hemos adoptado medidas para aumentar nuestra capacidad defensiva con la participación de todo el pueblo. Pero el Gobierno de EEUU nunca podrá encontrar justificación ni motivo alguno para lanzar un ataque militar contra un pequeño país vecino que de ninguna manera representa una amenaza para su seguridad nacional", indicó.

(En base a RT y CBS News)