Milei: "La ONU es una organización inútil que sirve para alimentar a una casta de parásitos"

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se transformó en una institución ineficaz, durante su intervención este miércoles en el Debate General del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo.
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"(La ONU) se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados", sostuvo el mandatario ante sus pares.
Durante la segunda jornada del debate general, el jefe de Estado argentino aseguró que Naciones Unidas fracasó en los objetivos con los que se comprometió hace 78 años, con su fundación: el respeto al derecho internacional, la defensa de la soberanía de las naciones y el ofrecimiento de un foro donde los conflictos se resolvieran a través de la cooperación.
Milei sin filtro
En su tercera alocución ante la Asamblea General de la ONU, Milei insistió en que quienes debían "garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional".
"Los supuestos defensores de los derechos humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle; votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África", expresó.
Cuestiona ineficacia
En el marco del Debate General del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que este año lleva por título "Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos", Milei aprovechó para cuestionar la ineficacia del organismo ante la disputa de soberanía que mantiene con Reino Unido por su ocupación de las islas Malvinas desde 1833.
Tras su disertación, el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En política exterior, el mandatario argentino ha manifestado su alineamiento incondicional a EEUU e Israel.
(Sputnik)