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Mundo Comisión Electoral de Israel | árabes |

Maniobra electoral

La Comisión Electoral de Israel descalifica provisionalmente a todos los partidos políticos árabes

Con elecciones previstas para el 27 de octubre, se espera que la Corte Suprema analice la decisión la semana próxima, y probablemente revierta la medida.

Miembros de la Comisión Electoral de Israel en julio

Miembros de la Comisión Electoral de Israel en julio

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Por Redacción de Caras y Caretas

El miércoles 23 la Comisión Electoral Central de Israel votó a favor de descalificar a todas las listas que presentaron los partidos árabes y a varios de sus líderes de forma individual, para que no puedan postularse en las elecciones a la Knesset (Parlamento isreaelí) del 27 de octubre de 2026.

Dentro de los afectados está la Lista Árabe Unida (Ra'am), liderada por el diputado Mansour Abbas, de ideología islámica y conservadora en lo social, aboga por los derechos de los palestinos de Israel. También afectó a “la Lista Conjunta”, liderada por Yousef Jabareen y compuesta por candidatos de los partidos Hadash (integrado por palestinos y judíos marxistas), Balad (nacionalista palestino y socialdemócrata), y Ta’al (nacionalista palestino secular).

Las prohibiciones individuales recayeron en el legislador judío Ofer Cassif (de Hadash), extensamente suspendido de la Knesset en pasadas ocasiones por su apoyo al pueblo palestino y sus criticas al gobierno y la forma del Estado de Israel. Y sobre el exlegislador árabe Dr. Sami Abu Shehadeh, líder de Balad.

Según un comunicado de la organización de derechos humanos palestina-israelí Adalah, que asumió la defensa de todas las listas (y ya ha defendido por ejemplo a las tripulaciones de la Global Sumud Flotilla) “las audiencias, al igual que las mociones mismas, demostraron una vez más que se trata de un proceso arbitrario, incitador y racista, carente de cualquier procedimiento legal”.

La Comisión Electoral de Israel “llevó a cabo un proceso político ilegítimo destinado a perseguir ideas que la mayoría no acepta, y que concluyó con la descalificación de toda representación palestina en el Knesset israelí”, argumentaron. “Se aprobaron todas las mociones de descalificación, excepto una moción separada dirigida únicamente al partido Balad que se rechazó por motivos de procedimiento”, explicaron . “Estas decisiones serán cuestionadas ante la Corte Suprema, que tiene previsto conocer los casos la próxima semana y tiene la decisión final en sus manos”, aclararon.

La ley israelí prevé la posibilidad de prohibir la posibilidad de presentarse a las elecciones a los partidos o individuos que nieguen la existencia de Israel como Estado judío democrático, la incitación al racismo y el apoyo a una organización terrorista o Estado enemigo contra Israel. La composición de la comisión refleja proporcionalmente a la actual Knesset, lo que le da a la coalición gobernante una mayoría.

La Corte Suprema ha evaluado casos de este estilo en el pasado y se ha caracterizado por mantener un alto estándar probatorio que no es alcanzado por los partidos árabes según argumentó Adalah. Aún así según advierten los columnistas Dina Zilbe y Joshua Leifer en el periódico Haaretz el sistema político se caracteriza por aplicar un doble estándar al mirar con lupa a los palestinos y hacer vista gorda hacia los supremacistas judíos.

Acusaciones cruzadas

El jueves el Comité Electoral rechazó una petición del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que buscaba inhabilitar al partido de centroizquierda sionista Los Demócratas para participar en las próximas elecciones al Knesset, argumentando que este partido socava la democracia e incita al racismo.

Anteriormente la comisión había rechazado peticiones que buscaban excluir al partido de Ben-Gvir, el ultraderechista Otzma Yehudit, y al partido Sionismo Religioso del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que se presenta en coalición con el partido Zehut.

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