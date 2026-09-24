Netanyahu abucheado en la ONU mientras el mundo le da la la espalda

Contra Mamdani

Durante su discurso arremetió contra el popular alcalde neoyorquino de izquierda, Zohran Mamdani, al que calificó de "antisemita" y afirmó que "desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros".

Mamdani había amenazado con ejecutar una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu, antes de admitir que no tenía la autoridad para hacerlo.

Críticas a los aliados

También la emprendió contra sus aliados Francia y Reino Unido. "Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo... vaya colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término", dijo.

Netanyahu tiene escasas relaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, que impulsó una iniciativa de países occidentales en la Asamblea de la ONU del año pasado destinada a reconocer a Palestina como un Estado.

Ataque a Irán

Destinó otro pasaje para atacar a Irán, al que calificó de "dictadura asesina".

Afirmó que la guerra en la que fuerzas israelíes y estadounidenses han atacado a Irán durante casi siete meses había impedido que Teherán pudiera desarrollar armas nucleares.

"Prometí impedir que la dictadura asesina de Irán desarrollara bombas atómicas, armas nucleares dirigidas a destruir Israel, armas nucleares que podrían amenazar al mundo entero", dijo.

Pese a los bombardeos israelí-estadounidenses, el gobierno iraní continúa desafiando a Washington con un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz.

Genocidio en Gaza

Israel ha sido objeto de condenas por sus acciones en Gaza y Líbano. Una comisión de investigación de la ONU acusó a ese país de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza; Israel ha rechazado categóricamente dichas acusaciones.

La guerra se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 73.920 personas, según el Ministerio de Salud del territorio.

Netanyahu aprovechó su discurso de este jueves para defender con firmeza las campañas militares de su país en Irán, Gaza y otras partes de Oriente Medio.

(En base a RT y CNN)