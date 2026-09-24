Habrá pago de salarios: El Mides y el sindicato de trabajadores tercerizados alcanzaron preacuerdo

A contrapartida del acuerdo el gobierno pidió “levantar la carpa frente a Presidencia”, aclaró. “Si el 30 de septiembre estamos todos pagos, vamos a iniciar el levantamiento de la medida, eso se va a confirmar recién el sábado al finalizar la asamblea”, subrayó.

“Hay cosas para seguir peleando, porque hay muchísima precariedad laboral y aún va a haber incumplimientos por parte del Ministerio, pero esperamos poder pelearlas de manera un poco más calma”, reconoció.

Integrantes

El acta fue firmada por la Contadora General de la Nación, Adriana Arosteguiberry, y el asesor del MEF, Santiago Soto, la directora general de Secretaría del Mides, Ximena Muñiz y Sebastián Piñeyro. Por parte del MTSS firmó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la encargada de la división de Negociación Colectiva, Andrea Badolati, y la abogada Marisa Arizeta. Por parte del Sutiga estuvieron los dirigentes Fernando Urrutia, Diego Alonso y Marcelo Bentos, y fueron acompañados por Juan Varoli de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.