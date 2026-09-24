En una reunión tripartita celebrada el jueves en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) alcanzó un preacuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solucionar el correcto pago de salarios en el sector, ante masivos atrasos.
La lucha paga
Habrá pago de salarios: El Mides y el sindicato de trabajadores tercerizados alcanzaron preacuerdo
El Mides se hará cargo del pago de salarios cuando las organizaciones no puedan, y se comprometió a pagar todos los atrasos antes de fin de mes