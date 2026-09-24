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Política Mides | trabajadores tercerizados | salarios

La lucha paga

Habrá pago de salarios: El Mides y el sindicato de trabajadores tercerizados alcanzaron preacuerdo

El Mides se hará cargo del pago de salarios cuando las organizaciones no puedan, y se comprometió a pagar todos los atrasos antes de fin de mes

Los trabajadores tercerizados del Mides recibirán sus salarios

Los trabajadores tercerizados del Mides recibirán sus salarios

 PITCNT
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Por Agustín Büchner

En una reunión tripartita celebrada el jueves en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) alcanzó un preacuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solucionar el correcto pago de salarios en el sector, ante masivos atrasos.

Según explicó a Caras y Caretas el dirigente sindical Marcelo Bentos “hay un mecanismo nuevo que surgió de esta reunión que es la subrogación, que nunca se había hecho a nivel salarial desde Mides”. Por lo tanto “decidieron aceitar ese mecanismo, y utilizando los mecanismos que ya tenían a mano” como los préstamos de microfinanzas “más este nuevo mecanismo lo que plantearon es que hacia el 30 de septiembre van a estar todos los adeudos pagos”, resaltó.

El ministerio “se comprometió a utilizar el mecanismo de subrogación para próximos posibles atrasos de manera de evitarlos”, agregó. “Esto nosotros lo vamos a someter a consideración de la asamblea, es un preacuerdo”, puntualizó. El sábado hay una asamblea “y tenemos que ratificarlo, pero intuimos que la asamblea va a ser positiva respecto al planteo”, manifestó.

A contrapartida del acuerdo el gobierno pidió “levantar la carpa frente a Presidencia”, aclaró. “Si el 30 de septiembre estamos todos pagos, vamos a iniciar el levantamiento de la medida, eso se va a confirmar recién el sábado al finalizar la asamblea”, subrayó.

“Hay cosas para seguir peleando, porque hay muchísima precariedad laboral y aún va a haber incumplimientos por parte del Ministerio, pero esperamos poder pelearlas de manera un poco más calma”, reconoció.

Integrantes

El acta fue firmada por la Contadora General de la Nación, Adriana Arosteguiberry, y el asesor del MEF, Santiago Soto, la directora general de Secretaría del Mides, Ximena Muñiz y Sebastián Piñeyro. Por parte del MTSS firmó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la encargada de la división de Negociación Colectiva, Andrea Badolati, y la abogada Marisa Arizeta. Por parte del Sutiga estuvieron los dirigentes Fernando Urrutia, Diego Alonso y Marcelo Bentos, y fueron acompañados por Juan Varoli de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

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